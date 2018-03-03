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69 Yaşındaki Futbolcu, İlk Maçına Çıktı
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69 yaşındaki futbolcu, ilk maçına çıktı

69 YAŞINDAKİ FUTBOLCU, İLK MAÇINA ÇIKTI

Osmaniye 2. Amatör Lig takımlarından Karacak Gençlikspor'da forma giyen 69 yaşındaki Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.

Tarih : 03 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : 69 Yaşındaki Futbolcu, İlk Maçına Çıktı(6/10)2

Osmaniye 2. Amatör lig takımlarından Karacak Gençlikspor Kulübüne transfer olan Trabzonlu 69 yasındaki Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.

Osmaniye İdman Yurdu ile Cevdetiye Sporcu Tesisleri 4. Nolu sahada oynanan karşılaşmada, Şerif Kunt sahaya takım kaptanı olarak çıktı. İlk yarım saat yeşil sahalarda ter öken ve ardından oyuncu değişikliği ile yedek kulübesine geçen Kunt, amacının gençlere futbol aşkını aşılamak olduğunu söyledi.

"BÖYLE İNSANLARLA OYNAMAK MUTLULUK VERİCİ"

Transfer olduktan sonra bir idmana çıktığını belirten Kunt, "Genç kardeşlerimiz yetenekli arkadaşlarımız var. Böyle bir takıma gelmek, böyle insanlarla olmak bana mutluluk verdi. Çok çalışacağız, biz de bildiklerimizi, bilgilerimizi genç arkadaşlarımıza aktaracağız. Osmaniye güzel bir yer" dedi.

1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon'un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 50 yıldır futbol hayatını sürdüren Kunt, "Önemli olan gençleri, hayata hazırlamak, futbol hayatlarını sürdürmek, topluma kazındırmak, bir kulübün amacı bu olmalı, sonuç önemli değildir. Bugün BAL liginde yabancı oyuncu oynatılıyor. Bu üzücü bir durumdur. Tavsiyem genç yeteneklere fırsat verilmeli. Bu konuda hizmet edersek Türkiye kazanır" diye konuştu

"BİLGİ BİRİKİMİMİZİ GENÇ ARKADAŞLARA AKTARMAK İÇİN OSMANİYE'Yİ TERCİH ETTİM"

Karadeniz'den Akdeniz'e yolculuğunu anlatan Şeref Kunt, şunları söyledi: "Amatör Sporcular Derneğini ilkini Trabzon'da kurduk. Kurucu başkanı olarak görev yaptım. Bu vesile ile 40'a yakın Amatör Sporcular Derneği var. Hakkari'de Muş'ta, Bitlis'te ve Osmaniye'de de kurulma aşamasında. Kulüp Başkanımız Soner Hocamızda bu derneğin kurucusudur. 'Hocam bizimle birlikte olur musun takımımızda oynar mısın' dedi. Bende 50 yıllık futbol hayatıma yeni bir sayfa açarak bu vesile ile yeniden sahalara döndüm, bu teklifi geri çevirmedim. Bilgi ve birikimimizi genç arkadaşlara aktarmak amacıyla bizde Osmaniye'yi tercih ettik. Bir daha sene neresi olur bilemem. Amaçlarından biriside çeşitli illerde futbol hayatımı sürdürmek ve gençlere umut aşılamak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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