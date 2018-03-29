Venezuela'da, bir mahkumun polisi bacağından vurması sonucu cezaevinde çıkan ayaklanma çıkan yangın sonucu 68 kişi öldü. Yangının bilinçli olarak çıkarıldığı ortaya çıktı.

Venezuela'nın Valencia kentinde bir hapishanede çıkan ayaklanma sonucunda hapishanede yangın başladı. İlk belirlemelere göre olayla 68 kişi öldü, onlarca yaralı olduğu tahmin ediliyor. Mahkumların yangını bilinçli olarak çıkardığı belirtilirken, mahkumların dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

POLİS MAHKUMU VURUNCA İSYAN ÇIKTI

Nedeni hakkından henüz resmi bir açıklama yapılmayan ayaklanma, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da meydana geldi. Olayların bir mahkumun polisi bacağından vurması sonucu başladığı iddia edildi.

ÖLENLER ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

Hayatını kaybeden 68 kişi arasında, yakınlarını ziyarete gelen kadın ve çocukların da olduğu gelen bilgiler arasında.

OLAYLAR ÇIKTI, POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Mahkum yakınları polis merkezine gelerek bilgi almaya çalıştı. Bu sırada çıkan olaylara polis biber gazıyla müdahale etti.

EKONOMİK KRİZDEN CEZAEVLERİ YILLARDI ISLAH EDİLEMİYOR

Cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğu ve benzer ayaklanmaların sıklıkla yaşandığı ülkede, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle cezaevleri yıllardır ıslah edilemiyor.

Kaynak: haberinburada