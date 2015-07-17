O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

67. emmy ödüllerinin adayları açıklandı

67. EMMY ÖDÜLLERİNİN ADAYLARI AÇIKLANDI

Bu yıl 67. kez düzenlenecek olan ve Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri adayları seçildi. Dünyaca ünlü seri Game of Thrones, tam 24 dalda en çok adaylığı alan dizi oldu

Tarih : 17 Temmuz 2015, 20:34
Puan Ver : 67. Emmy Ödüllerinin Adayları Açıklandı(7/10)4


Televizyonun en prestijli ödülü olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nin bu yılki adayları belli oldu. 67'nci kez sahiplerini bulacak Emmy Ödülleri'nin aday kadrosu, her yıl olduğu gibi yine oldukça iddialı yapımlardan oluşuyor. Orange Is The New Black'in yıldızlarından Uzo Aduba ve So You Think You Can Dance programından Cat Deeley'nin canlı yayında duyurduğu aday listesinde en iyi drama dizisi, en iyi kadın ve erkek başrol, en iyi kadın ve erkek yardımcı rol, en iyi komedi dizisi gibi birçok kategoride ödül adayları açıklandı.



Geçtiğimiz yıl 21 dalda aday gösterilen Game of Thrones bu yıl da 24 dalda yarışacak. Listeye damga vuran diğer yapımlar American Horror Story: Freak Show, 'House of Cards' ve final sezonuyla 'Mad Men' oldu.



Ödül töreni, 20 Eylül Pazar akşamı Andy Samberg'in sunumuyla Los Angeles Nokia Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.



 








Etiketler: 67  Emmy  Ödüllerinin  Adayları  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER