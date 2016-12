Televizyonun en prestijli ödülü olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nin bu yılki adayları belli oldu. 67'nci kez sahiplerini bulacak Emmy Ödülleri'nin aday kadrosu, her yıl olduğu gibi yine oldukça iddialı yapımlardan oluşuyor. Orange Is The New Black'in yıldızlarından Uzo Aduba ve So You Think You Can Dance programından Cat Deeley'nin canlı yayında duyurduğu aday listesinde en iyi drama dizisi, en iyi kadın ve erkek başrol, en iyi kadın ve erkek yardımcı rol, en iyi komedi dizisi gibi birçok kategoride ödül adayları açıklandı.







Geçtiğimiz yıl 21 dalda aday gösterilen Game of Thrones bu yıl da 24 dalda yarışacak. Listeye damga vuran diğer yapımlar American Horror Story: Freak Show, 'House of Cards' ve final sezonuyla 'Mad Men' oldu.







Ödül töreni, 20 Eylül Pazar akşamı Andy Samberg'in sunumuyla Los Angeles Nokia Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.