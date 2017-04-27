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667 sayılı khk ile 9103 polis açığa alındı!

667 SAYILI KHK İLE 9103 POLİS AÇIĞA ALINDI!

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Tarih : 27 Nisan 2017, 10:56
Puan Ver : 667 Sayılı Khk İle 9103 Polis Açığa Alındı!(5/10)3


Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması  (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet  teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesiyle açığa alınan 9 bin 103 polis arasında çeşitli derecelerden toplam 115 müdür var. Bunlardan beş tanesi 1. Sınıf emniyet müdürü fakat kritik veya aktif birimlerde değiller. Aralarında aktif görevde olan il emniyet müdürü de yok. Açığa alınan bazı isimlerden bazıları Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM gibi kritik yerlerde görevli...



 



kaynak:milliyet

 








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