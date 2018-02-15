66 YIL SONRA ALTIN MADALYA GELDİ
Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarında Alman çift Savchenko ile Massot, 66 yıl sonra çiftler artistik patinajda ülkelerine olimpiyat altını kazandırdı.
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları çiftler artistik buz pateninde zafer, Almanya'dan Aljona Savchenko ile Bruno Massot ikilisinin oldu.
66 YIL SONRA ALTIN MADALYA GELDİ
İki ayaktan oluşan yarışmada geçtiğimiz gün kısa programı 76.59 puanla dördüncü sırada kapatan Savchenko-Massot çifti, bugünkü serbest program müsabakasında ise muhteşem bir performans ortaya koydu. Bu programda 159.31 puan elde ederek toplamda 235.90 puana ulaşan Alman ikili, ülkelerine tam 66 yıl sonra bu disiplinde olimpiyat altını kazandırmayı başardı.
ÇİNLİLER GÜMÜŞ, KANADALILAR BRONZ KAZANDI
Kısa programı ilk sırada tamamlamasına karşın serbest programda aynı başarıyı gösteremeyen Çinli Sui Wenjing-Han Cong ikilisi, 235.47'lik toplam puanla gümüş madalya elde ederken, Kanada'dan Meagan Duhamel-Eric Radford çifti 230.15'lik dereceyle bronz madalyaya ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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