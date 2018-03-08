Tekirdağ'da Kadınlar Günü'nü kağıt ve hurda toplayarak geçiren 65 yaşındaki Bedriye teyze verdiği mesajla duygulandırdı: Kendim için bir şey istemiyorum. Kadınlara Allah huzur ve sağlık versin.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 65 yaşındaki kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kağıt ve hurda toplayarak geçiriyor.

KİRADA OTURDUĞU EV MÜTEAHHİDE VERİLİNCE EVSİZ KALDI

Eşinin 30 yıl önce vefat ettiğini, iki kızı, bir de oğlu olduğunu söyleyen Bedriye Doğan (65), gelininin kendisini istememesi nedeniyle kızıyla birlikte bir ev kiraladığını, ancak kızının da evlenmesi ve kirada oturdukları evin kat karşılığı müteahhide verilmesi nedeniyle evsiz kaldığını söyledi. Kirada oturduğu mahallede ikamet eden ve yatalak durumda olan yaşlı kadına bakması koşuluyla kadının yanında kaldığını belirten Bedriye Doğan, gençlere çalışmaları ve emekliliklerini kazanmaları için mutlaka sigortalı olmalarını tembihledi.

"DEVLETTEN TEK BEKLENTİM YAŞLILIK AYLIĞI"

Doğan, devletten tek beklentisi ve isteğinin ise yaşlılık aylığı olduğunu kaydetti. 65 yaşına geldiğini ve yaşlılık aylığı bağlanacağı zamanı beklediğini kaydeden Bedriye Doğan, topladığı hurda plastik ve kağıtları geri dönüşüme satarak geçinmeye çalıştığını söyledi.

"BAZEN 17 TL, BAZEN DE 20 TL ALIYORUM"

Hava yağmurlu ve soğuk olduğunda kağıt toplamaya çıkamadığını kaydeden Bedriye Doğan, "Birkaç gün üst üste çalışıyorum, biriktiriyorum. Topladığım kağıt ve plastiklerin ağırlığına göre para veriyorlar. Bazen 17 TL bazen de 20 TL alıyorum. Ama bunlar bir günde topladıklarım değil. Bir haftada biriktirdiklerim" dedi.

"KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Doğan, "Kendim için bir şey istemiyorum. Cenabı Allah'tan sağlık istiyorum başka da bir şey istemiyorum. Kadınlara Allah huzur ve sağlık versin. Geçim sağlasınlar, uyum sağlasınlar, Allah herkese uzun ömür versin. Kimse ne kocasına şiddet uygulasın ne kocası kadınlara şiddet uygulasın. Allah katında da kul katında da günah. Hepsine sağlık, huzur, mutluluk istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada