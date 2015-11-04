650 BEYGİR GÜÇ ÜRETEN 1970 MODEL CHEVY CAMARO
Chevrolet, 1970 model Camaro RS'nin modifiye edilmiş modelini bugün başlayan SEMA Fuarı'nda gösterdi.
Chevrolet, 1970 model Camaro RS'nin modifiye edilmiş modelini bugün başlayan SEMA Fuarı'nda gösterdi. Tasarımı ve performansıyla bir döneme damga vuran otomobilin yeni versiyonu da bünyesinde barındırdığı süperşarjlı motorla dikkat çekiyor.
Yeni LT4 sandık süperşarjlı motordan güç alan otomobil bu motor sayesinde 650 beygir güç üretebiliyor. Mavi metalik dış boyasıyla göze çarpan otomobilde T-56 Super Magnum altı ileri manuel şanzıman kullanılıyor. Klasik hatların korunduğu otomobilde 19 inç alaşım alüminyum jantlar ve Z06 frenler bulunuyor. Otomobilin iç mekanında da modifiye edilmiş özel göstergeler yer alıyor. Performansıyla hayalleri süsleyen 1970 Chevy Camaro'nun SEMA Fuarı için konsept bir otomobil olarak görücüye çıktığının altını çizelim.
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