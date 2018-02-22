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65 YAŞINDAKİ SAPIK, ENGELLİ BALDIZINI TACİZ ETTİ


65 yaşındaki sapık, engelli baldızını taciz etti
Tarih : 22 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : 65 Yaşındaki Sapık, Engelli Baldızını Taciz Etti(10/10)6

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 5 çocuk babası S.A. (65), evinde kalan, yüzde 70 bedensel engelli baldızı E.G.'ye (63) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

KARDEŞİNİ AĞLARKEN BULDU

Olay, Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıl önce S.A. ile evlenen N.A. dün akşam saatlerinde eve geldiğinde yanında kalan yüzde 70 engelli kız kardeşi E.G.'yi ağlarken buldu.

ENİŞTESİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Güçlükle yürüyüp konuşan E.G., eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyince, N.A. yakınlarına haber verdi. Yakınları tarafından Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilen E.G.'nin üzerinde sperm izi tespit edilince, olay polise bildirildi.

UZUN SÜREDİR İSTİSMARA MARUZ KALDI

Polis, S.A.'yı cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, baldızının rahatsız olduğunu ileri sürdü. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hastaneden bir akrabasının evine getirilen E.G., yakınlarına yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. E.G., eniştesinin kendisine sürekli istismarda bulunduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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