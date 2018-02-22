65 YAŞINDAKİ SAPIK, ENGELLİ BALDIZINI TACİZ ETTİ
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 5 çocuk babası S.A. (65), evinde kalan, yüzde 70 bedensel engelli baldızı E.G.'ye (63) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
KARDEŞİNİ AĞLARKEN BULDU
Olay, Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıl önce S.A. ile evlenen N.A. dün akşam saatlerinde eve geldiğinde yanında kalan yüzde 70 engelli kız kardeşi E.G.'yi ağlarken buldu.
ENİŞTESİNİN SALDIRISINA UĞRADI
Güçlükle yürüyüp konuşan E.G., eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyince, N.A. yakınlarına haber verdi. Yakınları tarafından Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilen E.G.'nin üzerinde sperm izi tespit edilince, olay polise bildirildi.
UZUN SÜREDİR İSTİSMARA MARUZ KALDI
Polis, S.A.'yı cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, baldızının rahatsız olduğunu ileri sürdü. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Hastaneden bir akrabasının evine getirilen E.G., yakınlarına yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. E.G., eniştesinin kendisine sürekli istismarda bulunduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mehmetçik, Ypg'ye Askeri Malzeme Taşıyan Esad Yanlısı Konvoyu Vurdu
- İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler
- Askeri Kışlada Yangın: 7 Asker Zehirlendi
- Hollanda'da Skandal Karar! 1915 Olaylarını 'soykırım' Olarak Tanıdılar
- Devlet Büyüklerinin Telefonlarını Dinleyen Fetö'cülere Ceza Yağdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar