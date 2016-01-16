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65 suriyeli boğulmaktan kurtarıldı!

65 SURİYELİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI!

Aydın'ın Didim İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 65 Suriyeli sığınmacı botları batmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Tarih : 16 Ocak 2016, 09:26
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Dün Saat 23.00 sıralarında Taşburun Mevkii'nden denize açılarak Yunanistan'ın Eşek Adası'na geçmeye çalışan 15'i çocuk, 65 Suriyeli sığınmacının içinde bulunduğu lastik bot, denize açıldıktan bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle batma tehlikesi geçirdi. Denizde mahsur kalan sığınmacılar bölgede avlanan balıkçılardan yardım istedi. Lastik botun batmak üzere olduğunu gören balıkçılar, üzerlerinde can yelekleri bulunan 15'i çocuk 65 Suriyeli'yi teknelerine alarak, Taşburun Balıkçı Barınağı'na getirdi. Burada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edilen göçmenlerin sağlık kontrolünün ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.








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