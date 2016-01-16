

Dün Saat 23.00 sıralarında Taşburun Mevkii'nden denize açılarak Yunanistan'ın Eşek Adası'na geçmeye çalışan 15'i çocuk, 65 Suriyeli sığınmacının içinde bulunduğu lastik bot, denize açıldıktan bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle batma tehlikesi geçirdi. Denizde mahsur kalan sığınmacılar bölgede avlanan balıkçılardan yardım istedi. Lastik botun batmak üzere olduğunu gören balıkçılar, üzerlerinde can yelekleri bulunan 15'i çocuk 65 Suriyeli'yi teknelerine alarak, Taşburun Balıkçı Barınağı'na getirdi. Burada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edilen göçmenlerin sağlık kontrolünün ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.