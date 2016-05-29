

AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın başkanlığında kurulan 65'inci Hükümet TBMM'den 315 oyla güvenoyu aldı. Yıldırım konuşmasında "üzel ülkemiz Türkiye'miz 65. Hükümet döneminde çok daha güzel hizmetleri, geçmiş dönemde yapılan hizmetlere ilave ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyecektir" dedi.







YILDIRIM: HERKESİN HÜKÜMETİYİZ







65. Hükümet'in güvenoyu almasının ardından Başbakan Binali Yıldırım teşekkür konuşması yaptı.







Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Yüce Meclisimizin hükümetimize gösterdiği güven için hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. 65. Cumhuriyet Hükümetimiz hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Mevlamdan hayırlı hizmetler yapmamızı niyaz ediyorum. Bu vesileyle görevi devraldığım 64. Hükümeti başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Bakanlar Kurulu üyelerine de yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hükümetin programı esnasında görüşlerini dile getiren bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum.







MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 2023 HEDEFLERİNE...







Şüphesiz eleştiriler, uyarılar, öneriler bizim için yol göstericidir. Daha güzel kararlar, daha doğru işler yapmamız için mutlaka yardımcı olacaktır. AK Parti hükümetleri olarak bizim bir özelliğimiz var. Seçimlerde ne kadar oy alırsak alalım bu çatı altında güvenoyu aldıktan sonra artık herkesin hükümetiyiz, 79 milyonun hükümetiyiz. Güzel ülkemiz Türkiye'miz 65. Hükümet döneminde çok daha güzel hizmetleri, geçmiş dönemde yapılan hizmetlere ilave ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyecektir.