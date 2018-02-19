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65 Bin liralık Alacağını İsteyince Kavga Çıktı, Talihsiz Adamın Kulağı Isırılarak Koparıldı

65 BİN LİRALIK ALACAĞINI İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI, TALİHSİZ ADAMIN KULAĞI ISIRILARAK KOPARILDI

İstanbul Başakşehir'de daha önce beraber çalıştığı müteahhit'ten 65 liralık alacağını isteyen talihsiz adam'ın kavga esnasında kulağı ısırılarak koparıldı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : 65 Bin Liralık Alacağını İsteyince Kavga Çıktı, Talihsiz Adamın Kulağı Isırılarak Koparıldı(10/10)6

Başakşehir'de Mustafa Türker, kavga ettiği kişi tarafından kulağının ısırılarak koparıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

65 BİN LİRALIK ALACAĞINI İSTEDİ, KAVGA ÇIKTI

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Türker (55)'in iddiasına göre daha önce birlikte iş yaptığı müteahhit Hüseyin A.'dan 65 bin lira alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin A., Türker'in kulağını ısırarak kopardı. Hüseyin A. ağzındaki kulak parçasını yere tükürüp olay yerinden kaçtı. Türker çevredekilerin buza koyduğu kulak memesiyle ambulans bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Birkaç hastane gezdiğini iddia eden Türker en son olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kulağı yerine dikilen Türker taburcu edildi. Mustafa Türker, polis merkezine giderek Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu. Hüseyin A.'nın ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

"KIRSAYDI AMA KULAĞIMI KOPARMASAYDI"

Mustafa Türker, "Kulağımın parçasını tükürdükten sonra yerde gördüm. O an şok oldum, kendimden geçtim. Dövseydi, kırsaydı ama kulağımı koparmasaydı. Ömür boyu psikolojik olarak bunu yaşayacağım. Kulağımı ameliyat eden hoca, 'Bu kulak kesik olsaydı daha kolay tutabilirdi. Isırıp attığından dolayı tutmayabilir' dedi" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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