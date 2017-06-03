Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ülkenin dört bir yanına doğalgaz ulaştırmak için yeni bir adım daha attı.



EPDK'nın resmi gazetede yayımlanan yeni kurul kararına göre daha önce belirlenmiş olan 63 ilçe ile birlikte, zaman içerisinde merkez nüfusu 20 bin seviyesini aşan ilçelerin de önümüzdeki dönemde doğalgaz konforuna ulaşabilmesi sağlanacak. Yeterlilik sağlayan 63 ilçe ilişkin yatırım planlamalarının EPDK, dağıtım şirketleri ve BOTAŞ ile birlikte yürütülüyor.



Nüfusun sürekli olarak değişmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu kararının sonrası merkez nüfusu 20 bin seviyesine ulaşmamış ancak zaman içerisinde bu seviyeyi aşma potansiyeline sahip ilçelerin de doğalgaza kavuşabilmesi için yeni bir düzenleme ihtiyacı duyulduğu belirtiliyor. Yaklaşık 15 yıl önce Türkiye'nin sadece 6 şehrinde doğalgaz kullanılabiliyordu. Hâlihazırda 78 şehirde doğalgaz bulunuyor. Hedeflere göre, gelecek yıl ülkenin bütün şehirlerine doğalgaz götürülmüş olacak. Şu anda 350 ilçede de doğalgaz bulunduğu biliniyor.







kaynak:türkiyegazetesi