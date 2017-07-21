6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anbean kameralara yansıdı.
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
8 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: haberinburada
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