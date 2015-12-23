O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

62 yıl sonra elektriğe kavuştular

62 YIL SONRA ELEKTRİĞE KAVUŞTULAR

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesindeki Küme Evleri sakinleri, 62 yıl sonra elektriğe kavuştu. Köylüler durumu “Rüyada gibiyiz. Sevinçten sabahlara kadar uyuyamıyoruz” diye anlatıyor

Tarih : 23 Aralık 2015, 09:47
Puan Ver : 62 Yıl Sonra Elektriğe Kavuştular(7/10)6


 Mahalle sakinlerinden hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Yunus Şimşek (45), 62 yıl önce yapılan ve bağ evi olarak kullanılan 4 yapıya 14 yıl önce vefat eden babası Gıyaseddin Şimşek'in elektrik bağlanması için başvuruda bulunmadığını belirtti.



Babasının vefatının ardından evlerde kapsamlı tadilat yaptıklarını ve 10 yıl önce elektrik bağlanması için başvuruda bulunduklarını aktaran Şimşek, bazı evrakların eksik olması nedeniyle başvurularının kabul edilmediğini anlattı.








Etiketler: 62  Yıl  Sonra  Elektriğe  Kavuştular    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER