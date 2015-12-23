

Mahalle sakinlerinden hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Yunus Şimşek (45), 62 yıl önce yapılan ve bağ evi olarak kullanılan 4 yapıya 14 yıl önce vefat eden babası Gıyaseddin Şimşek'in elektrik bağlanması için başvuruda bulunmadığını belirtti.







Babasının vefatının ardından evlerde kapsamlı tadilat yaptıklarını ve 10 yıl önce elektrik bağlanması için başvuruda bulunduklarını aktaran Şimşek, bazı evrakların eksik olması nedeniyle başvurularının kabul edilmediğini anlattı.