62 YIL SONRA ELEKTRİĞE KAVUŞTULAR
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesindeki Küme Evleri sakinleri, 62 yıl sonra elektriğe kavuştu. Köylüler durumu “Rüyada gibiyiz. Sevinçten sabahlara kadar uyuyamıyoruz” diye anlatıyor
Mahalle sakinlerinden hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Yunus Şimşek (45), 62 yıl önce yapılan ve bağ evi olarak kullanılan 4 yapıya 14 yıl önce vefat eden babası Gıyaseddin Şimşek'in elektrik bağlanması için başvuruda bulunmadığını belirtti.
Babasının vefatının ardından evlerde kapsamlı tadilat yaptıklarını ve 10 yıl önce elektrik bağlanması için başvuruda bulunduklarını aktaran Şimşek, bazı evrakların eksik olması nedeniyle başvurularının kabul edilmediğini anlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar