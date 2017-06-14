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6.2 büyüklüğündeki depremden sonra deniz bu hale geldi!

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN SONRA DENİZ BU HALE GELDİ!

İzmir Karaburun merkezli 6.2 şiddetindeki depremden sonra deniz suyundaki hareketlilik vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar denizdeki bu büyük hareketliliği cep telefonu kameralarına kaydetti.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:10
Puan Ver : 6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!(7/10)7


Ege Deniz'inde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem İzmir'de yoğun hissedilmişti. Deprem nedeniyle bölge halkı korku dolu anlar yaşadı. Özellikle de İzmir'de yaşayan vatandaşlar, sokaklara döküldü. Depremden sonra yaklaşık 200 tane artçı deprem gerçekleşti. İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan vatandaşlar, depremden hemen sonra denizde bazı hareketlilikler fark etti.



 



kaynak:vatandanhaber



 







 








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