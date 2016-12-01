

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.







1 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.







kaynak:memurlar