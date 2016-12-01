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616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi

616 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin yeri değiştirildi

Tarih : 01 Aralık 2016, 09:30
Puan Ver : 616 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değiştirildi(5/10)6


İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.



1 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.



 



kaynak:memurlar








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