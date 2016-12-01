616 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin yeri değiştirildi
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.
1 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
kaynak:memurlar
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