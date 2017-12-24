61 milyon liralık ikramiyenin hayaliyle oluşan "umut kuyruğu", Nimet Abla gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı.



61 milyon liralık ikramiyenin hayaliyle oluşan o 'umut kuyruğu' havadan böyle görüntülendi... Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı.



KUYRUK MISIR ÇARŞISI'NA KADAR UZANDI



Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Yoğunluk her geçen dakika artıyor.































Kaynak: haberinburada



