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600 milyon samsung tehlike altında!

600 MİLYON SAMSUNG TEHLİKE ALTINDA!

NowSecure adlı güvenlik firmasının ortaya çıkardığı ve paylaştığı bilgiye bakılırsa Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlarla yüklü olarak gelen SwiftKey adlı klavye uygulamasında önemli bir açık bulundu.

Tarih : 19 Haziran 2015, 09:15
Puan Ver : 600 Milyon Samsung Tehlike Altında!(10/10)7


NowSecure adlı güvenlik firmasının ortaya çıkardığı ve paylaştığı bilgiye bakılırsa Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlarla yüklü olarak gelen SwiftKey adlı klavye uygulamasında önemli bir açık bulundu.



Bu açıktan faydalanan hackerlar telefona erişebiliyor, uzaktan görüntüleyebiliyor ve zararlı yazılımlar kurup kullanıcının kişisel bilgilerini çalabiliyor.



600 milyondan fazla Samsung Galaxy akıllı telefonun satıldığı ve bunlarda bu uygulamanın yüklü olduğu düşünülürse durum oldukça ciddi.



NowSecure firmasında görevli Ryan Welton'un verdiği bilgiye göre yazılımı kandırıp bir paket indirmesini sağlamak mümkün.



Ek dil paketi kuruluyor misali gizli uygulama kurdurup içeriği dışarı göndertmek olası. Geçen sene Samsung'a uyarı gönderen NowSecure'a göre Dünya genelindeki telefon operatörlerine dağıtmak üzere yama iletildi; ama bu durumu hızlı biçimde düzeltmek çok zor görünüyor.



Google Play Store ya da Apple iOS üzerindeki Apple Store'dan SwiftKey kurmuş olanlar riskte değil; çünkü periyodik olarak uygulama güncelleniyor. Samsung sorunu nasıl çözecek? Bekleyip göreceğiz.



Bu Nasıl Bir Kulaklık?

 






Etiketler: 600  Milyon  Samsung  Tehlike  Altında    haber

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