600 BİN LİRA ÖDÜLLÜ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, BOYNUNDAN HAÇ KOLYESİ ÇIKTI
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ortaya çıktı. Kıt'ın boynundan haç işaretli kolye çıktı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ortaya çıktı. Kıt'ın başına 600 bin lira ödül konulmuştu.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK'lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.
Öte yandan, 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ve 600 bin lira ödülle aranan Kıt'ın boynundan haç işaretli kolye çıktığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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