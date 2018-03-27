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600 Bin Lira Ödüllü Terörist Öldürüldü, Boynundan Haç Kolyesi Çıktı
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600 bin lira ödüllü terörist öldürüldü, boynundan haç kolyesi çıktı

600 BİN LİRA ÖDÜLLÜ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, BOYNUNDAN HAÇ KOLYESİ ÇIKTI

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ortaya çıktı. Kıt'ın boynundan haç işaretli kolye çıktı.

Tarih : 27 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : 600 Bin Lira Ödüllü Terörist Öldürüldü, Boynundan Haç Kolyesi Çıktı(7/10)3

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ortaya çıktı. Kıt'ın başına 600 bin lira ödül konulmuştu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK'lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Öte yandan, 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ve 600 bin lira ödülle aranan Kıt'ın boynundan haç işaretli kolye çıktığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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