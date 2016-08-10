

Manavgat Irmağı'nda alabalık üretimi yapılan bir tesisteki alabalıklar, su sıcaklığının artması, oksijen miktarının azalması nedeniyle telef oldu. Çiftlik sahibi Mustafa Keçer, 1994 yılından beri bölgede alabalık üretimi yaptıklarını belirterek, daha önce benzer bir şey yaşamadıklarını söyledi. Dün itibariyle balık ölümlerinin başlaması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden tespit yapılmasını istediklerini aktaran Mustafa Keçer, “DSİ ve Manavgat Barajı yetkililerini aradık, bize yeteri kadar su bırakıldığını söylediler. Gündüz 30 metreküp/saniye gece ise 20 metreküp/saniye olarak su salıyorlarmış. Bu dedikleri kadar su bırakılsaydı, ölümler olmazdı” dedi.