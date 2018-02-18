Yurt Dışında Açılan Mağazalara Kira Desteği Geliyor! İşte Detaylar
Şirket Sahipleri Dikkat! Artık Merkez Bankasına Bildirmek Zorunlu
Haftada 48 Kişinin Kabul Edildiği Özgürlükler Adası: Coco Plum
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! 6 Aylık Kızı, Şehit Babasının Tabutunu Okşadı
Mahkeme 'kuvvetli Suç Şüphesi Var' Dediği Tecavüz Zanlısını Saldı
İsrail Başbakanı, Düşürdükleri İha İle İran'a Meydan Okudu
Parfüme 5 Yılda 206 Milyon Dolar Harcadık
Chelsea-Barcelona Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Roma'dan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü!
Badou Ndiaye'den Olay İtiraf: Galatasaray'da Sıkıntı Yaşadım
İşte Mesut Özil'in En Beğendiği Türk Futbolcu!
Zırhlı Araç Sele Kapıldı! 2 Asker Kayıp
Banka Hesaplarında 10 Yılda 117 Milyon Lira Unutuldu
Altın Dört Haftanın En Yükseğinde
İttifakta Son Aşama! Erdoğan İle Bahçeli Bugün Görüşecek
Ypg Çocukları Zorla Silah Altına Alıyor! İşte Kanıtı
Bebek Kıyafetleri Arasına Gizlenmiş Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu
Tff'nin Alper Ulusoy Kararı Belli Oldu! Hakemliği Tehlikede
Fernandao'nun Alanyaspor'a Attığı Golün Ofsayt Olduğu Ortaya Çıktı
Bayern Münih Beşiktaş'a Wagner Love Göndermesinde Bulundu

6 yaşındaki Zeynep'e tecavüz edip boğan cani, 4 kez idam edilecek!

6 YAŞINDAKİ ZEYNEP'E TECAVÜZ EDİP BOĞAN CANİ, 4 KEZ İDAM EDİLECEK!

Pakistan'da kaçırdığı 6 yaşındaki kızı tecavüz edip öldüren caniye 4 kez idam cezası verildi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : 6 Yaşındaki Zeynep'e Tecavüz Edip Boğan Cani, 4 Kez İdam Edilecek!(10/10)6

Kasur kentinde kaçırdığı 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce tecavüz edip, ardından boğarak öldüren 24 yaşındaki İmran Ali hakkındaki karar açıklandı.

Pakistan mahkemesi suçlu bulunan Ali'ye 4 kez idam cezasına çarptırdı.

TECAVÜZ EDİP BOĞMUŞ

Onlarca görgü tanığının ifade verdiği ve yalan makinesinin de kullanıldığı duruşmada, mahkemeye DNA örnekleri de sunuldu. Yerel medya, Ali'nin suçunu itiraf etmesinin ardından avukatının davadan çekildiğini duyurdu.

Ali'ye kaçırma, cinayet, terör ve cinsel sapıklık suçlarından 4 kez idam cezası ve 3,2 milyon rupee (29 bin dolar) para cezası verildi.

AYNI BÖLGEDE O ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞ BAŞKA KIZLAR DA VAR

Polis Ali'nin aynı bölgede daha önce başka kız çocuklarının da kaçırıp aynı şekilde öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Protestolarda 2 kişi ölmüştü Zeynep'in cansız bedeni 9 Ocak'ta Lahor eyaletinin güneyindeki Kasur'da bir çöplükte bulunmuştu.

PROTESTOLARDA 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Zeynep'in boğularak öldürüldüğünün açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, protestolarda, karakolu basmaya çalıştıkları bildirilen iki kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

AİLENİN KAYIP İHBARINDA POLİS HAREKETE GEÇMEMİŞ

Yetkililer kaçırma, cinsel saldırı, cinayet gibi suçları önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlanıyor. Zeynep'in ailesi de kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİNİ POLİS DEĞİL AKRABALAR BULDU

Mobese görüntülerinin ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.

SON 2 YILDA 12 BENZER CİNAYET

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyor.

Kasur polisi son iki yılda kentte 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 6  Yaşındaki  Zeynep  E  Tecavüz  Edip  Boğan  Cani  4  Kez  İdam  
Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER