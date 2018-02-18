Kasur kentinde kaçırdığı 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce tecavüz edip, ardından boğarak öldüren 24 yaşındaki İmran Ali hakkındaki karar açıklandı.

Pakistan mahkemesi suçlu bulunan Ali'ye 4 kez idam cezasına çarptırdı.

TECAVÜZ EDİP BOĞMUŞ

Onlarca görgü tanığının ifade verdiği ve yalan makinesinin de kullanıldığı duruşmada, mahkemeye DNA örnekleri de sunuldu. Yerel medya, Ali'nin suçunu itiraf etmesinin ardından avukatının davadan çekildiğini duyurdu.

Ali'ye kaçırma, cinayet, terör ve cinsel sapıklık suçlarından 4 kez idam cezası ve 3,2 milyon rupee (29 bin dolar) para cezası verildi.

AYNI BÖLGEDE O ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞ BAŞKA KIZLAR DA VAR

Polis Ali'nin aynı bölgede daha önce başka kız çocuklarının da kaçırıp aynı şekilde öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Protestolarda 2 kişi ölmüştü Zeynep'in cansız bedeni 9 Ocak'ta Lahor eyaletinin güneyindeki Kasur'da bir çöplükte bulunmuştu.

PROTESTOLARDA 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Zeynep'in boğularak öldürüldüğünün açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, protestolarda, karakolu basmaya çalıştıkları bildirilen iki kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

AİLENİN KAYIP İHBARINDA POLİS HAREKETE GEÇMEMİŞ

Yetkililer kaçırma, cinsel saldırı, cinayet gibi suçları önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlanıyor. Zeynep'in ailesi de kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİNİ POLİS DEĞİL AKRABALAR BULDU

Mobese görüntülerinin ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.

SON 2 YILDA 12 BENZER CİNAYET

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyor.

Kasur polisi son iki yılda kentte 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada