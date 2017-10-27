6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ EDEN 40'LIK SAPIK TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ!
6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmenin bedelini canıyla ödedi.
40 YAŞINDAKİ SAPIK 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ
Kuzey Afrika'nın Durban eyaletinde 40 yaşında olduğu belirtilen bir adam, altı yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ederken yakalandı.
TAŞLAYARAK ÖLDÜRDÜLER
Toplanan kalabalık 40 yaşındaki sapığı taşlayarak öldürdü. Polis, 40 yaşındaki adamın kalabalık tarafından öldürüldüğünü doğruladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis merkezinden yapılan açıklamada, 40 yaşında olduğu iddia edilen adamın öldürülmesi ve tecavüz olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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