Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ EDEN 40'LIK SAPIK TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ!


6 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Eden 40'lık Sapık Taşlanarak Öldürüldü!
Tarih : 27 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : 6 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Eden 40'lık Sapık Taşlanarak Öldürüldü!(9/10)5

6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmenin bedelini canıyla ödedi.

40 YAŞINDAKİ SAPIK 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ

Kuzey Afrika'nın Durban eyaletinde 40 yaşında olduğu belirtilen bir adam, altı yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ederken yakalandı.

TAŞLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Toplanan kalabalık 40 yaşındaki sapığı taşlayarak öldürdü. Polis, 40 yaşındaki adamın kalabalık tarafından öldürüldüğünü doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis merkezinden yapılan açıklamada, 40 yaşında olduğu iddia edilen adamın öldürülmesi ve tecavüz olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 6  Yaşındaki  Kız  Çocuğuna  Tecavüz  Eden  40  Lık  Sapık  Taşlanarak  Öldürüldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER