6 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BÜYÜ BOZMA AYİNİ SIRASINDA ANNESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Tanzanya'da 6 yaşındaki bir çocuk, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldü.
Tanzanya'nın Geita şehrinde 6 yaşındaki bir çocuk, büyü bozma ayini sırasında annesi tarafından öldürüldü.
KÜÇÜK ÇOCUK AYİN SIRASINDA ÖLDÜ
Getia Polis Şefi Mponjoli Mwabulambo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Frank Bariki'nin, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldüğünü bildirdi.
"BABAANNESİ TARAFINDAN BÜYÜ YAPILDI"
Kilise mensubu iki kadının, çocukla birlikte büyü bozma ayini için 2 gün önce kiliseden ayrıldıklarını dile getiren Mwabulambo, "Çocuğun cesedini bulduğumuzda göğüs ve boyun bölgesinde yaralar vardı. Zanlılar sorgularında, çocuğa, babaannesi tarafından toplumda 'Pili Clement' (şefkatli acı) diye bilinen bir büyü yapıldığını ve bu büyüyü bozmaya çalıştıklarını iddia etti." diye konuştu.
Küçük çocuğun, ayin sırasında göğsüne ve boynuna uygulanan baskı sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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