Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BÜYÜ BOZMA AYİNİ SIRASINDA ANNESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Tanzanya'da 6 yaşındaki bir çocuk, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldü.

Tarih : 21 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : 6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü(6/10)2

Tanzanya'nın Geita şehrinde 6 yaşındaki bir çocuk, büyü bozma ayini sırasında annesi tarafından öldürüldü.

KÜÇÜK ÇOCUK AYİN SIRASINDA ÖLDÜ

Getia Polis Şefi Mponjoli Mwabulambo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Frank Bariki'nin, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

"BABAANNESİ TARAFINDAN BÜYÜ YAPILDI"

Kilise mensubu iki kadının, çocukla birlikte büyü bozma ayini için 2 gün önce kiliseden ayrıldıklarını dile getiren Mwabulambo, "Çocuğun cesedini bulduğumuzda göğüs ve boyun bölgesinde yaralar vardı. Zanlılar sorgularında, çocuğa, babaannesi tarafından toplumda 'Pili Clement' (şefkatli acı) diye bilinen bir büyü yapıldığını ve bu büyüyü bozmaya çalıştıklarını iddia etti." diye konuştu.

Küçük çocuğun, ayin sırasında göğsüne ve boynuna uygulanan baskı sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 6  Yaşındaki  Çocuk  Büyü  Bozma  Ayini  Sırasında  Annesi  Tarafından  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER