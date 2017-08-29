6 YAŞINDAKİ ÇOCUK, 5 YILDIZLI OTELİN HAVUZUNDA BOĞULDU
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki çocuk, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğularak can verdi.
SUYA BATIP ÇIKMAYA BAŞLADI
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit A., saat 18.00 sıralarında girdiği otelin havuzunda suya batıp çıkmaya başladı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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