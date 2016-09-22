O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

6 yaşındaki abd'li çocuk, ümran'a evini teklif etti

6 YAŞINDAKİ ABD'Lİ ÇOCUK, ÜMRAN'A EVİNİ TEKLİF ETTİ

ABD'de 6 yaşındaki bir çocuk, Obama'ya yazdığı mektupta, "Sevgili Başkan Obama, Suriye'de ambulansın aldığı çocuğu hatırlıyor musunuz? Rica etsem gidip onu alıp evimize getirebilir misiniz? Ona bir aile vereceğiz ve o bizim kardeşimiz olacak" ifadelerini kullandı

Tarih : 22 Eylül 2016, 16:34
Puan Ver : 6 Yaşındaki Abd'li Çocuk, Ümran'a Evini Teklif Etti(0/10)


6 yaşındaki Amerikalı bir çocuğun, ABD başkanı Obama'ya yazdığı ve Suriye'deki savaşın simgelerinden biri haline gelen Ümran'a kendi evinde bir yer sunduğu mektup sosyal medyada büyük ses getirdi.



BBC'nin haberine göre New York'ta yaşayan Alex, Halep'te evi bombalandıktan sonra kanlar içinde kalan ve masumiyetiyle tüm dünyayı derinden etkileyen Ümran Dakneş'in fotoğrafını gördükten sonra mektubu yazmaya karar verdi.








Etiketler: 6  Yaşındaki  Abd  Li  Çocuk  Ümran  A  Evini  Teklif  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER