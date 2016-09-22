6 YAŞINDAKİ ABD'Lİ ÇOCUK, ÜMRAN'A EVİNİ TEKLİF ETTİ
ABD'de 6 yaşındaki bir çocuk, Obama'ya yazdığı mektupta, "Sevgili Başkan Obama, Suriye'de ambulansın aldığı çocuğu hatırlıyor musunuz? Rica etsem gidip onu alıp evimize getirebilir misiniz? Ona bir aile vereceğiz ve o bizim kardeşimiz olacak" ifadelerini kullandı
6 yaşındaki Amerikalı bir çocuğun, ABD başkanı Obama'ya yazdığı ve Suriye'deki savaşın simgelerinden biri haline gelen Ümran'a kendi evinde bir yer sunduğu mektup sosyal medyada büyük ses getirdi.
BBC'nin haberine göre New York'ta yaşayan Alex, Halep'te evi bombalandıktan sonra kanlar içinde kalan ve masumiyetiyle tüm dünyayı derinden etkileyen Ümran Dakneş'in fotoğrafını gördükten sonra mektubu yazmaya karar verdi.
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