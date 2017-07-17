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6 SAAT SÜREN KRİTİK MGK TOPLANTISINDAN ABD'YE UYARI ÇIKTI


6 Saat Süren Kritik MGK Toplantısından ABD'ye Uyarı Çıktı
Tarih : 17 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : 6 Saat Süren Kritik Mgk Toplantısından Abd'ye Uyarı Çıktı(5/10)1

Yüksek Askeri Şura öncesi yapılan son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 6 saat süren toplantıdan çok önemli kararlar çıktı.

Alınan kararlardan bazıları şöyle:

Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarındaki asli haklarımızla ilgili kararlılığımız vurgulanmıştır.

Terör örgütlerine karşı sergilenen çifte standart terk edilmeden bölge huzur ve güvene kavuşmaz.

Suriye ve Irak'tan gelen tehdide karşı gereği yapılacak.

Kuzey Irak'taki referandum kararı istenmeyen sonuçlar doğuracaktır.

Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması, Türkiye'nin, bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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