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6 PKK'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE DEV OPERASYON!


6 PKK'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE DEV OPERASYON!
Tarih : 30 Eylül 2016, 14:20
Puan Ver : 6 Pkk'lının Öldürüldüğü Bölgede Dev Operasyon!(0/10)


Ordu'nun Mesudiye İlçesi ve Sivas Koyulhisar sınır hattındaki Kalınpınar Yaylası kırsalında dün gece yarısı, bir grup PKK'lı terörist ile bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren 6 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Havanın sisli olması nedeniyle gece teröristlerin cesetleri çatışma bölgesinden alınamadı.



İHA'nın haberine göre, operasyonda öldürülen PKK'lıların arasında grup lideri olduğu öğrenilen kod adı Çekdar olan Ali Fırat Yaşar da bulunuyor.



Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri zırhlı araçlarla şafak vaktiyle çatışmanın olduğu araziye girdi. Ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinden 1 M 16 otomatik tüfek, 5 Kalaşnikof tüfek, çok sayıda şarjör ve mermi, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ile sırt çantaları ele geçirildi. Çatışmada ölü ele geçen 6 PKK'lı teröristin Sivas Koyulhisar İlçesi üzerinden Ordu'nin Mesudiye İlçesi kırsalına geçiş yapmak istedikleri sırada güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği belirtildi.








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