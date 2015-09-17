ŞIRNAK Valiliği, PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişinin güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim olduğunu açıkladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada; bugün PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 6 kişinin, terör örgütünden kaçıp Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.