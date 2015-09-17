6 PKK'LI TESLİM OLDU
ŞIRNAK Valiliği, PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişinin güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim olduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; bugün PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 6 kişinin, terör örgütünden kaçıp Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
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