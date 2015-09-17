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6 PKK'lı teslim oldu

6 PKK'LI TESLİM OLDU

ŞIRNAK Valiliği, PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişinin güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim olduğunu açıkladı.

Tarih : 17 Eylül 2015, 18:46
Puan Ver : 6 Pkk'lı Teslim Oldu(7.1/10)7


Valilikten yapılan yazılı açıklamada; bugün PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 6 kişinin, terör örgütünden kaçıp Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.








Etiketler: 6  Pkk    Teslim  Oldu    haber

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