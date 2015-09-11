Mobil internette yeni nesil olan 4.5Giçin geri sayım başladı. Türkiye'de 72 milyon aboneye sunulacak olan 4.5G‘yi kullanabilmek için uyumlu SIMkartlar olmazsa olmaz. Ancak Türkiye'deki SIMkartların hemen hemen yarısı 4.5Gdesteklemiyor.



Mobil internette yeni nesil olan 4.5Giçin geri sayım başladı. Türkiye'de 72 milyon aboneye sunulacak olan 4.5G‘yi kullanabilmek için uyumlu SIMkartlar olmazsa olmaz. Ancak Türkiye'deki SIMkartların hemen hemen yarısı 4.5Gdesteklemiyor.



Akıllı telefon ve tabletlerdeki mobil internet hızını en az 10 kata kadar arttıracak yeni iletişim teknolojisi 4.5Giçin geri sayım başladı. 1 Nisan 2016'da kullanıcılarla buluşması beklenen 4.5Gkullanmak için öncelikli olarak 4Gveya 4.5Gdestekleyen bir akıllı telefona sahip olması gerekiyor.



Ancak bu yeni teknolojiden yararlanabilmek için SIMkartlarının da 4Gveya 4.5G'ye uyumlu olması gerekiyor. Türkiye'de toplamda 72 milyon cep telefonu hattı abonesi bulunuyor. Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre bu abonelerin yarısının 4.5Guyumlu SIMkart bulunmuyor. Bu da en az 36 milyon cep telefonu hattı abonesinin 4.5Gkullanabilmesi için yeni bir SIMkart alması gerektiğini gösteriyor.



3G UYUMLU



Bunun sebebi ise şu anda kullanılan SIMkartların yarısı 3Guyumlu olması. 900 MHz, 1800 MHz ve 2100 MHz frekanslarını destekleyen bu SIMkartlar sadece 3Gteknolojisi ile kullanılabiliyor. Oysa ki 4.5Gteknolojisinin kullanılacağı frekans ihalesi için yeni 800 MHz ile 2600 Mhz frekansları açıldı. Bu yüzden de 3Gdestekleyen eski SIMkartlar, söz konusu yeni frekansları desteklemiyor.



4Gve 4.5Gdestekleyen SIMkartların ismi ‘USIM' olarak geçiyor. İşin aslına bakacak olursak Avea, Turkcell ve Vodafone 4.5Gtakviminden önce yeni teknolojiye uygun olan SIMkartları kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Ancak, SIMkartlar çok sık değiştirilmediğinden dolayı Türkiye'deki abonelerin birçoğu 4.5Guyumlu SIMkarta geçiş yapamadı.



16.7 milyon abonesi bulunan Avea, 4.5Gdestekleyen SIMkart sayılarının her geçen gün arttığını ifade ederek, “4.5Guyumlu SIMkart almak isteyen müşterilerimiz normal SIMkart değişim ücreti kadar ücret ödeyerek değişim yapabilirler. Ayrıca bu ay başlayan kampanya ile cihaz kampanyalarından yararlanan müşterilerimize 4.5Guyumlu SIMkart ücretsiz olarak sunuyoruz” açıklamasını yaptı.



Turkcell, 4.5G'ye uzun zamandır hazırlandıklarını belirterek, “Uzun zamandır Turkcell İletişim Merkezleri'nden akıllı telefon alan tüm müşterilerimizin SIMkartlarını ücretsiz değiştiriyoruz” dedi. Vodafone ise şu açıklamayı yaptı: “2009'dan beri müşterilerimize 4.5Guyumlu SIMkart veriyoruz. Bu nedenle Vodafone abonelerinin yüzde 85'ine yakını 4.5Guyumlu SIMkart kullanıyor. Henüz SIMkartı değişmemiş olan abonelerimize çeşitli imkanlar sağlayacağız.”



SIMkartını henüz değiştirmemiş ve mobil iletişim operatörlerinin bu kapsamda sunduğu kampanyadan yararlanmayan aboneler ücret karşılığında 4.5G'li SIMkartı satın alabilecek. Operatörlere göre değişen bu ücret, Avea'da 8 TL, Turkcell'de 19 TL, Vodafone'da ise 15 TL'lik fiyatlarla abonelere sunuluyor.



SIM kartınız 4.5G uyumlu mu?



Şu anda kullandığınız SIMkartın 4.5Gile uyumlu olup olmadığını anlamanın birçok farklı yolu bulunuyor. Bunların başında abonesi olduğunuz mobil iletişim operatörünün müşteri hizmetleri numarasını aramak veya şubelerdeki çalışanlara danışmak bulunuyor. Ancak SIMkartınızın 4.5Gile uyumlu olup olmadığını siz de öğrenebilirsiniz.



Cep telefonunuzda kullandığınız SIMkartı çıkarın. Kartın üzerinde bulunan çip kısmı kare şeklindeyse SIMkartınız 4.5Gdesteklemez. Ancak SIMkartınızın üzerinde yer alan çip dikdörtgen şekildeyse bu tip kartlar USIMolarak 4.5Gdesteğine sahip olduğunu gösteriyor.



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