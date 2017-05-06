Mayıs ayına düşüş ile başlayan ve son dört ayın en düşük seviyesi olan 140 liraya gerileyen gram altın fiyatı, dün dolar ile parale olarak artışa geçti.



Mayıs ayına düşüş ile başlayan ve son dört ayın en düşük seviyesi olan 140 liraya gerileyen gram altın fiyatı, dün dolar ile parale olarak artışa geçti. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 141,6 lira seviyesinde dengelendi. Altının gram fiyatı şu an 140,17 iken çeyrek altın 229,17 liradan ve Cumhuriyet altını ise 950 liradan işlem görüyor.







kaynak:mynet