Manisa'da 6 katlı binanın çatısına çıkan adam, iş bulamadığı için intihara kalkıştı. Polis, ikna çabalarıyla intihardan vazgeçirirken o anları bazı vatandaşlar canlı yayın yaparak yayınladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 6 katlı binanın çatısına çıkan 49 yaşındaki adam, intihara kalkıştı. İş bulamadığı için bunalıma giren adam, polisin ikna çabalarıyla eyleminden vazgeçerken, o anları bazı vatandaşların, cep telefonundan canlı yayın yaparak yayınlaması dikkat çekti.

6 KATLI BİNAYA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI

T.Ö., 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Apartmanın çatısındaki T.Ö.'yü gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi.

İNTİHARI SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLADILAR

İtfaiye önlem amaçlı apartmanın altına hava yastığı açtı. Bazı vatandaşların intihar girişimini cep telefonlarından görüntülemesi bazılarının da canlı yayın yaparak sosyal medyada yayınlaması dikkat çekti.

"ŞOV PEŞİNDE DEĞİLİM İŞ ARIYORUM"

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çatısına çıkarak bir süre T.Ö'yü ikna etmeye çalıştı. Polisin çabalarıyla ikna olan T.Ö., çatıdan indirilirken, "Şov peşinde değilim, iş arıyorum, yatacak yer istiyorum" dedi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve iş bulamadığı için bunalıma girdiği öne sürülen T.Ö., polis aracıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada