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6 KATLI APARTMANDA PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI


6 KATLI APARTMANDA PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Tarih : 25 Nisan 2016, 14:40
Puan Ver : 6 Katlı Apartmanda Patlama: 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı(10/10)9


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında bir apartmanın dördüncü katında patlama oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ile terörle mücadele şubesi ekipleri ve bomba uzmanları sevk edildi. ,

Patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik şeridi çekilerek, silahlı çevik kuvvet şubesi ekipleri tarafından patlamanın yaşandığı alanın yakınındaki insanlar, ikinci patlama ihtimaline karşı bölgeden uzaklaştırıldı. Çevik kuvvet polisleri, patlamanın olduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.








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