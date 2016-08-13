

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 16 Ağustos 2016 tarihinde Ankara, Zonguldak, Kırıkkale, Karabük, Çankırı ve Bartın'da bazı yerlere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.







İŞTE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK İL VE İLÇELER







Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından enerji verilemeyecek yerler şöyle açıklandı:







"* Ankara İli Akyurt İlçesine 09: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Karacalar Mahallesi Karagüney - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Akyurt İlçesine 09: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yıldırım Mahallesi Koru - Dr. Neslihan Özenli - Gazi İsmail Cantürk - Mucur - Mürşit - Mine - Misvak - İlkokul - Konuk - Kale - Kibar - Meltem - Merve - Muallim - Millet - Mevlana - Mezarlık - Karaçam - Manavgat - Masum - Mecnun - Mehtap - Melek - Mutlu - Mevsim - Malazgirt - Misket - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Altındağ İlçesine 09: 30 - 17: 30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ahiler Mahallesi Çağdaş - Alemdağ Mahallesi 1019/1 - Orhan Kemal - 981 - 1033 - Battalgazi Mahallesi Beşikkaya Mahallesi 1981 - 1981/1 - 1979 - 1977 - 1978 - 1983/3 - 1944 - 1983/4 - 1942 - 1915/1 - 1909 - 1910/2 - 1906 - 1905 - 1900 - 1904 - 1896 - 1898 - 1903 - 1893 - 1894 - 1891 - 1892 - 1945 1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1976 - 1966/5 - 1949 - 1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - 1964 - 1966/4 - 1963 - 1972 - 1973 - 1958 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Altındağ İlçesine 09: 28 - 10: 28 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ahiler Mahallesi Çağdaş - Beşikkaya Mahallesi 1981 - 1981/1 - 1979 - 1977 - 1978 - 1983/3 - 1944 - 1983/4 - 1942 - 1915/1 - 1909 - 1910/2 - 1906 - 1905 - 1900 - 1904 - 1896 - 1898 - 1903 - 1893 - 1894 - 1891 - 1892 - 1945 - 1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1976 - 1966/5 - 1949 - 1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - 1964 - 1966/4 - 1963 - 1972 - 1973 - 1958 - 2015 - 2019 - 2021 - 2018/1 - 2015/1 - 1337/1 - 1999/2 - 2030 - 2031 - 204 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Beypazarı İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Dibekören Mahallesi Dibekören - Kabaca Mahallesi Kabaca - Üreğil Mahallesi Uruş Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Beypazarı İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kırbaşı Bucak Kırşeyhler Köyü Mahallesisokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çankaya İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 2132/1 - 2124 - 2127 - 2133 - 2119 - 2125 - 2128 - 2129 - 2130 Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çankaya İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Barbaros Mahallesi Binnaz - Güniz - Tahran Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çubuk İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yenice Mahallesi Sıtmapınar - Aşağı - Yol Üstü - Sokak/Sokaklarına Aşağı Emirler 2.Küme Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çubuk İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Ankara (2.Kısım) - Sokak/Sokaklarına Yenice Mahallesi Sıtmapınar - Düzkepirler - Yenice Yolu Sağ - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çubuk İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Esenboğa Merkez Mahallesi Sağlık - Adnan Menderes - Atatürk - Başak - Cami - Ceylan - Fatih Sultan Mehmet - Esen - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çubuk İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Esenboğa Merkez Mahallesi Aynalı - İnce Yol - Şehit Hayati Bilgin - Mimar - Mehmet Akif Ersoy - Kayı - Kazım Karabekir - Yayla - Üzüm - Çeşme - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çubuk İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Esenboğa Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarınaenerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Çubuk İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Esenboğa Merkez Mahallesi Adnan Menderes - Başak - Sokak/Sokaklarına Yenice Mahallesi Güldarpı Mahallesi Kara Ağaç - Ortayol - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Elmadağ İlçesine 09: 28 - 17: 28 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Kamışlı Köyü Kuşçu Ali Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Elmadağ İlçesine 09: 30 - 17: 30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ediğe Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Elmadağ İlçesine 09: 30 - 17: 30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 549 Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Etimesgut İlçesine 09: 00 - 12: 30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Göksu Mahallesi 2.İnönü - 1.İnönü - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Etimesgut İlçesine 14: 00 - 16: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Göksu Mahallesi 2.İnönü - 1.İnönü - 1.Tbmm - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Etimesgut İlçesine 09: 30 - 15: 30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ahi Mesut Mahallesi 1903 - 1904 - 1896 - 2676 - 1902 - Sokak/Sokaklarına Süvari Mahallesi 1731 - 1736 - 1737 - 1738 - Çınar - 2149 - 1735 - 1910 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Evren İlçesine 09: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çatalpınar Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarınaenerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Haymana İlçesine 09: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çaldağ Mahallesi Topçular - Niyazi Sirel - Açelya Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Haymana İlçesine 09: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Sarı Değirmen Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Keçiören İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yayla Mahallesi 1511 - 1519 - 1492 - 1504 - 1510 - 1512 - 1508 - 1515 Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Keçiören İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yayla Mahallesi 1511 - 1502 - 1498 - 1470 - 1487 - 1494 Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Mamak İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Başak Mahallesi Esentepe - Yavuz - 1664 - 1665 - 1663 - 1662/1 - 1641 - 1640 - Sokak/Sokaklarına Ekin Mahallesi 1639 - 1663 - 1636 - Esentepe - 1638 - Yavuz - Avşar - 1635- Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Mamak İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Peyami Sefa Mahallesi 367 - 368 - 371 - Mehmet Ali Altın - 369 - 370 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Mamak İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Başak Mahallesi Esentepe - 1664 - 1665 - 1662/2 - 1663 - 1670 - 1660 - 1661 - 1659 - 1667 - Özalp - 1669 - Avşar - 1668 - Sokak/Sokaklarına Ekin Mahallesi Özalp - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Mamak İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ekin Mahallesi 1642/2 - Gevaş - Özalp - 1642/7 - 1624 - 1646 - 1644 - 1649 - 1648 - 1645 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Mamak İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Başak Mahallesi 1654 - 1656 - 1661 - 1655 -Karapürçek - Özalp - Avşar - Sokak/Sokaklarına Ekin Mahallesi Bostancık - Gevaş - Özalp - 1642/12 - 1642/8 - Avşar - 1642/10 - 1653 - 1646 - 1652 - 1644 - 1651 - 1648 - 1650 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Mamak İlçesine 09: 30 - 17: 30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Üreğil Mahallesi 1175 - 1174 - 1173 - 1176 - 1177 Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Sincan İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Menderes Mahallesi Ayaş - Güneş - Hatipoğlu - Rüzgarlı - Yavuz Selim - Yıldırım Beyazıt - Çınar - Çilek - Şali - Melikşah - Yağmur - Alparslan - Çağdaş - Melih Gökçek - 796 - 799 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Yenimahalle İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yakacık Mahallesi 3579 - 3586 (Kırandağ Mevki Aski Pn7 Pompa) - 3578 - 3577 - 3576 Enerji Verilemeyecektir.







* Ankara İli Yenimahalle İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Susuz Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.







* Bartın İli Amasra İlçesine 09: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Kum Mahallesi Küçük Liman - Selahattin Eyüce - Amiral Celal Eyiceoğlu - Cumhuriyet - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Bartın İli Amasra İlçesine 09: 00 - 16: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Şükürler Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Bartın İli Amasra İlçesine 09: 00 - 13: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çanakçılar Köyü Merkez Mahallesi Kestanelik Mahallesi Meşeli Mahallesi Ankular Mahallesi Ahmetler Mahallesi İnciğez Cami Önü Mahallesi Meydan Mahallesi Orta Köyü Mahallesi Sazaklar Mahallesi Azimler Mahallesi Kocaköy Meydan2 Mahallesi Aferen Mahallesi Dere Dibi Mahallesi Dere Mescit Mahallesi Yesirler Mahallesi Şükürler Mahallesi Yukarı Sal Demirciler Mahallesi Dağ Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Bartın İli Ulus İlçesine 09: 00 - 12: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Elmacık Köyü Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Bartın İli Ulus İlçesine 13: 00 - 16: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Elmacık Köyü Değirmencik Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Bartın İli Ulus İlçesine 09: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Kumluca Bucak Kumluca Köyü Merkez Mahallesi Belediye - Cumhuriyet - Fevzi Çakmak - Gül - Atatürk - Belediye - Cumhuriyet - Bülbül Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Atkaracalar İlçesine 09: 00 - 11: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Hoca Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Atkaracalar İlçesine 11: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Gazibey Mahallesi Hoşnanbar - Işık -Fahri Sevimli - İlker Mahallesi Hafız İzzet - Halimoğuz - Nevzat Ayaz - Tahir Akman - Küçük Ağa Pınarı - Soğluk - Hoşislamlar - Kıran Mahallesi Kayhan - Molla Osman Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Atkaracalar İlçesine 14: 00 - 16: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Gazibey Mahallesi Hoşnanbar - İlker Mahallesi Hafız İzzet - Halimoğuz - Nevzat Ayaz - Tahir Akman - Küçükağa Pınarı - Soğluk - Hoşislamlar - Molla Osman Mahallesi Kumkale Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Kızılırmak İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Aşağı Alegöz Köyü Mahallesi Aşağı Ovacık Köyü Mahallesi Yeni Yapan Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Çankırı İli Korgun İlçesine 09: 00 - 11: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Doğu Mahallesi Öz - Uludağ Mahallesi Korukent Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Merkez İlçesine 09: 00 - 12: 00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Alıca Köyü Mahallesi Çatal Elma Mahallesi Germece Mahallesi Köy Sokağı - Karadayı Köyiçi Mahallesi Konak Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Merkez İlçesine 09: 00 - 11: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Abdulhalik Renda Mahallesi Tarla Yolu - Yılgın - Çayır - Ahenk - Ankara - Deveciler - Demiryolu - Depo - Fabrika - Hazım Dağlı - Makas Fabrikası - Mevlana - Aktekke Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Merkez İlçesine 11: 00 - 14: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Abdulhalik Renda Mahallesi Atmaca - Ankara Enerji Verilemeyecektir.







* Çankırı İli Merkez İlçesine 14: 00 - 16: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Alibey Mahallesi Bayram - Keçe Kasım - Yamak - Yeniçeşme - Güdük Minare - Nane Çıkmazı - Buğday Pazarı Mahallesi Akkaya - Marangozlar - Şehit Selim Çelikel - Şehit Tevfikpehlivan - Şehit Uğur Koç - A.Talat Onay - Atatürk - Ayvalık - Elif - Dengi - Eşikli Aralık - Misvak - Seçil - Reyhan - Salkım - Terminal - Tosya - Ömer Topuz - Yapraklı - Zerafet - Çarşamba Pazarı - Ünürlü - Şehit Kadir Yıldırım - Çevik - Acıçay - Otogar Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Karabük İli Eskipazar İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Adiller Köyü Bölme Mahallesi Merkez Mahallesi Adiller Yayla Evleri Mahallesi Arslanlar Gevrekler Mahallesi Sarı Ahmetler Mahallesi Belen Dağcıoğlu Mahallesi Beytarla Büyük Yayalar Çötler Mahallesi Durmuşlar Mahallesi Çaylı Gövez Mahallesi Hamzalar Karşı Mahallesi Tiryakioğlu Mahallesi Seviller Mahallesi Bürnük Mahallesi Kaba Armut Sinangil Mahallesi Musa Başoğlu Mahallesi Kirazgil Mahallesi Emirler Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Karabük İli Merkez İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Üçbaş Köyü Güney Mahallesi Kuzey Mahallesi Kara Ağaç Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Karabük İli Ovacık İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Avlağıkaya Köyü Emirler Mahallesi Hoca Mahallesi Merkez Mahallesi Karşı Mahallesi Belen Dabaz Ali Mahallesi Ali Bey Mahallesi Doğanlar Yiğitler Mahallesi Hatipoğlu Hatipmahallesi Doruk Mahallesi Orta Mahallesi İmanlar Eyberler Mahallesi Bediller Mahallesi Ömerler Mahallesi Kışla Pazar Yeri Mahallesi Kahveci Mahallesi Cingiller Mahallesi Koltuk Sülük Mehmetoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Karabük İli Safranbolu İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Sırçalı Köyü Sorguncuk Mahallesi Yolbaşı Çomak Ören Mahallesi Demirciler Mahallesi Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Kırıkkale İli Bahşili İlçesine 10: 00 - 12: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Kara Ahmetli Köyü Bahçelievler Mahallesi Esentepe Mahallesi Yeşil Konak Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Kırıkkale İli Bahşili İlçesine 14: 00 - 16: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Küçük Sarıkayalar Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Kırıkkale İli Delice İlçesine 09: 00 - 16: 30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Sarıyaka Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Kırıkkale İli Karakeçili İlçesine 08: 00 - 10: 00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Karşıyaka Mahallesi Kurtuluş Mahallesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeşilevler Mahallesi Zafer Mahallesi Akkoşan Mahallesi Sulubük Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Alaplı İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hallı Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Teiaş Çalışması Nedeniyle Ahatlı Köyü Ellezli Mahallesi Merkez Mahallesi Gemeçler Mahallesi Muhsinler Kamiloğlu Mahallesi Uluköy Kalembaşı Mahallesi Kıran Mahallesi Orta Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Velioğlu Mahallesi İpek - İnce - Çobanyıldızı - Erdoğdu - Samur - Çakmak - Paşaoğlu - Eylül - Kestane - Şirin - Berivan - Kuyu - Serçe - Kadife - Ümit - Ekim - Kasım- Eflatun - Namaztepe - Pınar - Neşe - Merkez - Aktaş - Sahra - Sedef - Ulaş - Nar Ciçeği - Petek - Ata - Vuslat - Afet Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Devrek İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Burhanoğlu Köyü Hacı İmamoğlu Mahallesi Muratoğlu Mahallesi Merkez Mahallesi Manavoğlu Mahallesi Bekiroğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Devrek İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Özbağı Köyü Kozluçay Mahallesi Peksimet- Merkez Mahallesi Susam - Sarnaz Oruçoğlu Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Uzun Çayır Mahallesi Postacı - Sokak/Sokaklarına Koca Ali Mahallesi Ahmetcikler - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kavaklık Mahallesi Çayır - Koca Ali Mahallesi Süllüoğlu - Çilek Tepe - Koca Ali Merkez Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çayırlı Köyü Yeni Mahallesi Merkez Mahallesi İmranlar Osmanlar Kalaycılar Mahallesi Zındancılar Ormanlı Toyfanlı Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09: 00 - 17: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Gülüç Köyü Bekyeri Mahallesi 1. Meşelik - Bekyeri-1 - Çilek - 2.Meşelik - Sahil Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Gökçebey İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Uzun Ahmetler Köyü Şıhlar Mahallesi Yardibi Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







* Zonguldak İli Merkez İlçesine 09: 00 - 15: 00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Beycuma Bucak Himmetoğlu Köyü Yusufoğlu Mahallesi Beycuma Bucak Karşıyaka Mahallesi Beycuma Bucak Merkez Gerdek Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir."