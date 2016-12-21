

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 23 Aralık Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.







Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120, 46070, 46076, 46060 ve 46088 sokaklara 09.00-17.00, Yeşilyurt Mahallesi 70352,70354, 71092 ve 71098 sokaklara 09.00-12.00, Sümer Mahallesi Karafatma Caddesine 13.00-17.00, Dağlıoğlu Mahallesi 14019, 14015, 14013 ve 14011 sokaklara 13.30-17.30, Dağlıoğlu Mahallesi 14037, 14031, 14029 ve 14033 sokaklara 09.00-13.00, Sarıhamzalı ve Yenidam mahallelerine 19.00-22.00, Beyceli Mahallesi 56 Sokağa 08.45-16.45, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi 62, 1045 ve 1039 sokaklara 09.00-17.00, Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi'ne 09.00-15.30, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71499 Sokağa 09.00-12.00, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84161, 84176, 84177, 84180 ve 84182 sokaklara 08.30-16.30, Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'ne 08.30-17.00, Yumurtalık ilçesi Devrişiye Mahallesi'ne 09.00-12.00, Ayvalık, Haylazlı ve Deveciuşağı mahallelerine 09.00-15.00, Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi Kırmıt Sokağa 10.00-12.00, Sarısakal Mahallesi'ne 08.30-16.30, Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi Gölarası Sokağa 07.30-17.30 saatlerinde elektrik verilmeyecek.







- Gaziantep







Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi ve 60. Yıl Mahallesi 78049, 78039,78046, 78047 ve 78076 sokaklara 09.00-17.00, Burçkarakuyu, Durantaş, Cebeler, Yamaçtepe, Sırasöğüt, Yazıbağı, Akpınar, Kaleboynu, Belenköy, Bekişli, Çevreli, Çubukdiken, Akbayır, Hacıarslan, Tiyekli, Kavşak, Kuşcu, Yaycı, Dokur, Hacıköy, Kayakent, Gülpınar, Ufacık, Doğanca, Deniz, Konak, 23 Nisan ve 60. Yıl mahallelerine 09.00-12.00, Kolejtepe, Beyazlar, İstiklal, Konak, 60.Yıl, Yeşilevler, Onur ve Mimar Sinan mahallelerine 13.00-16.00, Şehitkamil ilçesi Zeytinli, Kayaönü, Pirsultan, Özgürlük, Boyno (Merkez) ve 8 Şubat mahalleleri ile Fevzi Paşa Mahallesi Korutürk Caddesine 09.00-18.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesi'ne 09.00-15.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'ne 09.00-15.00, Nurdağı ilçesi Atmalı, Hamidiye, Durmuşlar, Kuzoluk ve Kırkpınar mahallelerine 08.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.







- Mersin







Anamur ilçesi Ovabaşı, Korucuk, Karaçukur, Sarıdana, Kükür, Çamlıpınar, Güngören, Lale, Karaağa, Çataloluk ve Güleç mahallerine 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesine 01.00-03.00, Gülnar ilçesi Şeyhömer Mahallesine 09.00-17.00, Mut ilçesi Gençali, Esençay, Yıldızköy, Topluca, Yeşilyurt, Hacınuhlu, Çaltılı, Kelceköy, Bağcağız, Hacıahmetli, Dağpazarı, Çivi, Ballı, Güme, Demirkapı, Kavaközü ve Elmapınar mahallelerine 09.00-17.00, Silifke ilçesi Sökün, Kurtuluş, Bahçe, Çeltikçi, Arkum, Atayurt ve Kabasakallı mahallerine 09.00-10.00, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi 291 (Arkarası) mevkisine 10.00-16.30, Sökün, Kurtuluş, Bahçe, Çeltikçi, Arkum, Atayurt ve Kabasakallı mahallerine 16.30-17.30, Hüseyinler Mahallesi ile Narlıkuyu Mahallesi Atatürk (Kızılisalı), Aladam ve Atatürk sokaklara 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi 16. ve 21. sokaklara 09.30-14.30, Yeni, Gaziler, Ergenekon ve Şehitler Tepesi mahallerine 09.00-17.00, Bağlar Mahallesi'ne 08.30-12.30, 82 Evler Mahallesi'ne 12.00-15.00, Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Çiçekli Caddesine 14.00-17.00, Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ne 13.00-17.00, Pirireis Mahallesi 1127, 1122 ve 1102 sokaklara 09.00-12.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.







- Hatay







Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Sokağa 11.00-12.30, Ekinci ve Saraycık mahallerine 09.00-10.30, Anayazı, Akhisar, Alahan, Üçgedik ve Alazı mahallelerine 09.00-12.30, Tahtaköprü ve Uzunalıç mahallelerine 13.00-17.00, Ekinci ve Saraycık mahallelerine 01.00-05.00, Altınçay Mahallesi 16 ve 32 Sokaklar ile Odabaşı Mahallesi'ne 09.00-17.00, Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ne 09.00-16.00, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'ne 08.30-12.30, Çekmece Mahallesi 308 Sokağa 09.00-16.00, Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'ne 09.00-12.00, Cumhuriyet ve Barbaros mahallelerine 00.30-05.00, Abalaklı, Çataltepe, Danaahmetli, Ilıkpınar, Karamağra ve Kodallı mahallelerine 09.00-16.00, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ne 00.30-05.00, Reyhanlı ilçesi Bayır, Kurtuluş ve Yeşilova mahallelerine 09.00-17.00, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'ne 09.00-16.00, Yaylıca Mahallesi'ne 09.00-14.00, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi Karnıkara Yaylasına 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi 309/3 Sokağa 08.30-17.30, Cırtıman ve Bekbele mahallerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.







- Osmaniye







Merkez ilçesi Tehçi, Rahime Hatun ve Kalecik mahallelerine 09.00-17.00, Düziçi ilçesi Ellek Köyü Aydınlar Mahallesine 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.







- Kilis







Merkez ilçesi Mehmet Sanlı Mahallesi Özgen Güneş ve Şener Salihoğlu sokaklara 09.00-10.00, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili ve Hisar mahallelerine 09.00-16.00, Ebulüle Mahallesine 08.30-17.00, Yaşar Aktürk Mahallesine 08.30-17.00, Musabeyli ilçesi Yedigöz Mahallesine 09.00-16.00, Yuvabaşı Mahallesine 09.30-16.30, Polateli ilçesi Yılanca Mahallesi'ne 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.







Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği belirtildi.







kaynak:milliyet