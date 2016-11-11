

Eş genel başkanları ve milletvekilleri tutuklanan HDP'nin Meclis grup danışmalarından 6 tanesi için gözaltı kararı verildi. Danışmanlar, Meclis'te 2 Mayıs 2016'da yapılan Anayasa Komisyonu toplantısının ardından HDP'li milletvekilleriyle birlikte bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atmaları nedeni ile gözaltına alındılar.







Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Ankara ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.







Ankara'da ikisi grup, üçü milletvekili danışmanı olmak üzere toplam 5 danışman, Diyarbakır'da ise 1 danışman gözaltına alındı.







Gözaltına alınanlar arasında eş genel başkan Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Olcay Çelik, Mardin milletvekili Mithat Sancar'ın danışmanı Metin Kumek, Diyarbakır milletvekili Ziya Pir'in danışmanı Muhammed Kaya, Van milletvekili Nadir Yıldırım'ın danışmanı Murat Dökdağ ve son KHK ile görevden alınan grup danışmanı Zülküf Kurt var.