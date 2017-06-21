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6 günde 600 bin kişi istanbul'dan ayrılacak!

6 GÜNDE 600 BİN KİŞİ İSTANBUL'DAN AYRILACAK!

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, bayramdan önceki 6 günlük sürede 600 bin kişinin İstanbul'dan yaz ve bayram tatili için ayrılacağını açıkladı

Tarih : 21 Haziran 2017, 14:42
Puan Ver : 6 Günde 600 Bin Kişi İstanbul'dan Ayrılacak!(8/10)6


Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve yaz tatilinin başlangıcının neredeyse aynı döneme gelmesinin otobüs biletlerine olan ilgiyi artırdığını, bilet talebinde adeta patlama yaşandığını söyledi.



"OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ"



Tüm Türkiye'de hareketliliğin yaşandığını belirten Özcan, "Ancak İstanbul'da aşırı bir yoğunluk var. Dünden itibaren başlayıp 23 Haziran Cuma tarihine kadarki tüm biletler 15-20 gün önceden tükendi. Anadolu ve Trakya dahil olmak üzere bilet kalmadı." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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