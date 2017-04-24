

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8+ büyük ilgiyle karşılandı. Telefonun 6 GB RAM'li versiyonu gördüğü yoğun ilgiden dolayı tedarik sıkıntısı yaşıyor.



Samsung'un son amiral gemisi satış performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. İlk olarak Samsung'un memleketi olan Güney Kore'de satışa çıkan Galaxy S8 ve S8+ şimdiden 1 milyondan fazla sipariş aldı. Telefonun gördüğü bu yoğun ilgi Samsung'un yüzünü güldürdü ama bazı tedarik sorunlarını da beraberinde getirdi. Telefonun özellikle bir versiyonu yok satıyor.



Bahsi geçen bu versiyon Galaxy S8+ modelinin 6 GB RAM'e sahip versiyonu. Kore'de yok satan telefon, önsipariş verenlere de zamanında ulaşmayacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S8+'ın 6 GB RAM'li versiyonunda tedarik sorunu yaşadıklarını ve bu sorunlar nedeniyle önsipariş veren kullanıcıların bu model için biraz daha beklemesi gerekeceğini açıkladı. Samsung'un bu stok sorununu önümüzdeki hafta çözmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra siparişler aynı gün gönderilmeye başlanacak. Diğer modellerde ise herhangi bir gecikme yaşanması beklenmiyor.



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