Ferrari'nin katlanabilir metal tavanı ve bir UFO'dan alınmışa benzeyen motoru dikkatleri üzerine çeken en yeni, üstü açık, süper spor modeli 488 Spider, ülkemizde de “fazlasıyla sınırlı sayıda” satışa sunuldu ve kotanın büyük bölümü aşıldı.



Ferrari 488 Spider'ın 6 adetlik 2016 Türkiye kotası kapsamında ilk 4 model müşterilerine teslim edildi. Müşterilerin kimliklerine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yıl sonuna kadar yeni modelden sipariş veren 2 Ferrari müşterisine daha kara roketlerinin teslim edileceği açıklandı.



Ferrari 488 Spider'ın 3.9 litrelik V8 motoru, Turbocharge yapısıyla 661 beygir güç üretebiliyor. 7 kademeli otomatik şanzıman bu inanılmaz güç ile birleştiğinde; 380 kilometre/son sürat hıza ulaşabiliyor. Aracın 100 kilometreye çıkma süresi sadece ve sadece 3 saniye.



Kısa süre önce Fiat ile olan bağlarını koparan üretici, bu modelle, Lamborghini Huracan ve McLaren 605 gibi süper spor otomobillere meydan okuyor.



Aracın iki adet kalmış kontenjanı için, müşteriler 590.000 euro bedeli gözden çıkarmak zorunda. Kalan 2 otomobi, 2017 yılından önce sahiplerine teslim edilmeyecek.