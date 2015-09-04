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6 Eylül'de 12 ilçede elektrik kesintisi !

6 EYLÜL'DE 12 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ !

İstanbul'da 12 ilçenin bazı bölgelerine 6 Eylül'de elektrik verilemeyecek.

Tarih : 04 Eylül 2015, 12:01
Puan Ver : 6 Eylül'de 12 İlçede Elektrik Kesintisi !(6/10)5


İstanbul'da 12 ilçenin bazı bölgelerine 6 Eylül'de elektrik verilemeyecek.



Şişli, Başakşehir, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Avcılar, Fatih, Esenyurt, Arnavutköy, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Eyüp'ün bazı bölgelerine 6 Eylül'de elektrik verilemeyecek



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Şişli'de 08.00-18.00'de Fulya Mahallesi'nin Büyükdere ve Ortaklar caddeleri, Bahçeler Sokak ve civarı, Başakşehir'de 00.01-06.00'da Güvercintepe, Şahintepe, Tahtakale, Altınşehir mahallelerinin tamamı, 05.00-09.00 saatleri arasında Büyükçekmece'nin Yeni, Bahçelievler, Güzelce, Batıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Muratbey mahalleleri, Silivri'nin Akören ve Danamandıra mahalleleri, Çatalca'nın tamamı ve civarı, Avcılar'da 23.00-03.00'te Tahtakale mahallesinin Ispartakule mevki ve civarı elektrik alamayacak.



Fatih'te 08.00-19.00'da Ali Kuşçu mahallesinin Fevzipaşa, İslambol, Fatih caddeleri, Yedi Emirler, Malta Çarşısı, Baş Müezzin, Boyacı Kapısı sokakları ve civarı, 09.00-19.00'da Hobyar Eminönü mahallesi'nin Nuruosmaniye Caddesi, Ali Baba Türbe, Gazi Sinanpaşa, Türbedar sokakları ve civarı, Esenyurt'ta 08.00-19.00'de Koza Mahallesi'nin 1643, 1635, 1636, 1645, 1644, Atatürk Bulvarı sokakları, Mimsan Sanayi Sitesi ve civarı, 09.00-19.00'da Güzelyurt ve Haramidere mahallelerinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve civarı, Arnavutköy'de 08.00-19.00'da Arnavutköy mahallesinin Prof. Mehmet Bozkurt Caddesi ve civarında kesinti uygulanacak.



Silivri'de 09.00-17.00'de Selimpaşa Sanayi Bölgesi ve civarı, 07.00-13.00'te Yolçatı Mahallesi'nin Güvercin Çiftliği Sokak, Güvercin Çiftliği ve civarı, 07.00-13.00'te Seymen Mahallesi'nin Gazi Yiğit Caddesi, Dirik, Küçükdere sokakları, Mustafa Özdemir, Hande Bozatlı, Halil Sezer, Nihat Bahçıvan, Klasis Golf Country ve civarı, Beylikdüzü'nde 09.00-19.00'da Adnan Kahveci Mahallesi'nin Davutpaşa, Harbiye, Mısırlı caddeleri ve civarı, Gaziosmanpaşa'da 09.00-14.00'te Fenertepe Mahallesi'nin Modesan, Emek İnşaat, Meka İnşaat, Seç Beton, Yalasan Beton, Pehlivan Kum ve civarı, Eyüp'te 08.00-18.00'de Rami Cuma Mahallesi'nin Talimhane Caddesi, Hacı Eşref, Topçu HASAN sokakları, İETT Garajı ve civarına elektrik verilemeyecek.








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