6 BAKANLIKTA FLAŞ GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR!
6 Bakanlığa ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye ile sağlık Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirleri Salim Güngör, Fehmi Büyükkaragöz, Hamit Murseloğlu, Mustafa Gür ve Selim Budak başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcıları Sadi Civelekoğlu, Dr. Adnan Köse, Muzaffer Çoban ve Dr. Selahattin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özyol'un da başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alınmasına karar verildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar