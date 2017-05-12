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6 bakanlıkta flaş görevden alma ve atamalar!

6 BAKANLIKTA FLAŞ GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR!

6 Bakanlığa ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:27
Puan Ver : 6 Bakanlıkta Flaş Görevden Alma Ve Atamalar!(6/10)6


Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye ile sağlık Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirleri Salim Güngör, Fehmi Büyükkaragöz, Hamit Murseloğlu, Mustafa Gür ve Selim Budak başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcıları Sadi Civelekoğlu, Dr. Adnan Köse, Muzaffer Çoban ve Dr. Selahattin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özyol'un da başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alınmasına karar verildi.



 



kaynak:milliyet








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