Adana'da, sürekli ağlayan 6 aylık bebeğini susturmak isterken ölümüne neden olan ve tutuklanan 33 yaşındaki Habibe Oğuz'un yargılanmasına başlandı. Habibe Oğuz, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altında bulunduğu için duruşmaya getirilemedi.

BEBEĞİN AĞZINI, BURNUNU KAPATIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

12 yıl önce evlenen Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gördü ve 7 ay önce Muhammed Mahir adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi. 23 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde sabah uyanan Muhammed Mahir, huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı. Anne Habibe Oğuz, bebeğini uyutmayı başaramayınca ağzını ve burnunu kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bebeğin ağzını ve burnunu kapatan anne, bebeğin ölümüne neden oldu. Bebeğin boğularak yaşamını yitirdiği belirlenince gözaltına alınan Habibe Oğuz tutuklandı.

"AĞZINI BURNUNU KAPATTIM, HAREKETSİZ KALDIĞINI GÖRDÜM"

Nöbetçi mahkemede bebeğinin ağzını ve burnunu kapatıp 10 dakika beklediğini söyleyen Oğuz, "Hareketsiz kaldığını gördüm. Sonra kendisine gelir diye bekledim. Mutfağa kahvaltı hazırlamak için gittim. Döndüğümde hareket etmediğini fark ettim. Öldüğünü anladım. üzerine bıçak koyarak kaçtım, ablamın yanına gittim. Pişmanım" diye savunma yaptı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR

Savcı, Habibe Oğuz hakkında kendini savunamayacak çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

"EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Duruşmanın ilk celsesine cezai ehliyet raporu nedeniyle ruh sağlığı hastanesinde olan Habibe Oğuz katılmadı. Duruşmada ifade veren İbrahim Oğuz, olay sırasında işte olduğunu belirterek, "Bebeğimin öldüğünü kız kardeşimden öğrendim. Eşimin doğum yaptıktan sonra psikolojisi bozuldu. Hastanede bir hafta tedavi gördü. Oğlum vefat etmeden önce eşimin oğluma zarar verdiğini görmedim. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

"BEBEĞİ BİZDEN BİLE KISKANIRDI"

Tanık olarak ifade veren Bahar Oğuz ise olay günü teyzesi Habibe Oğuz'un evlerine geldiğini belirterek, "Yanında çocuğu yoktu. Biz de 'Çocuk nerede, ona ne yaptın?' diye sorduk. Önce çocuğun uyuduğunu söyledi, annem 'Çocuğu evde nasıl yalnız bırakırsın?' deyince ağlamaya başladı. Sonra bebeğin öldüğünü anlattı. Teyzemin bebeğinin olmasından sonra psikolojisi bozulmuştu, davranışları değişmişti. Hastanede tedavi oldu. Ancak ilaçlarını düzenli kullanmadı. Teyzem, biz çocuğu kucağımıza aldığımızda bile çocuğu bizden kıskanırdı. Çocuğa zarar gelmesin diye sürekli bizi kontrol ederdi." dedi.

"HALA BEBEĞİNİ SORUYOR"

Habibe Oğuz'un kardeşi Taybet Oğuz, doğumdan sonra kız kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Ben cezaevine ve hastaneye gittiğimde kardeşim bana bebeğinin nasıl olduğunu soruyor. Bebeğinin öldüğünün farkında değil, bebeğini özlediğini söylüyor" dedi. Mahkeme heyeti, Habibe Oğuz'un tutukluluğunun devamına karar verirken, sanığın bir sonraki celse savunmasının alınması ve cezai ehliyetine ilişkin raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: haberinburada