Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

6 akıllı saate daha android wear 2.0 güncellemesi geldi

6 AKILLI SAATE DAHA ANDROİD WEAR 2.0 GÜNCELLEMESİ GELDİ

Google, geçtiğimiz günlerde sistemde bulunan bir hata yüzünden bazı cihazlar için güncellemenin ertelendiğini duyurmuştu. Ancak sorun çözülmüş gibi görünüyor. 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:22
Puan Ver : 6 Akıllı Saate Daha Android Wear 2.0 Güncellemesi Geldi(6/10)7


Google, geçtiğimiz günlerde sistemde bulunan bir hata yüzünden bazı cihazlar için güncellemenin ertelendiğini duyurmuştu. Ancak sorun çözülmüş gibi görünüyor. 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi.



Akıllı saatlerinizi kontrol etmenin ya da bir süre daha çekmecenizde daha tutmanın tam zamanı. Zira 6 akıllı saate daha Android Wear 2.0 güncellemesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Android Wear 2.0güncellemesinin bazı saatler için ertelendiği duyulmuştu. Bunun nedeni işletim sisteminde bulunan bir hataydı.



Google, akıllı saatler Polar M600, Nixon Mission, Michael Kors Access, Fossil Q Wander veFossil Q Marshal‘ın güncellemeleri aldığını duyurdu. Kullanıcılar bu güncellemeyi denetlemek için; ayarlar>hakkında>sistem güncellemeri yolundan kontrol edip, uygulayabilir.



Son eklenenlerle birlikte toplamda 19akıllı saat, Android Wear 2.0 güncellemesi almış oldu. Bu sayı artacak ve LG Watch Sportgibi pazarın etkili oyuncuları da bu güncellemeyi alacak.



Google, sistemde bulunan bir hatanın güncellemenin gelmesini geciktirdiğini söylemişti. O hata her neyse çözülmüş gibi görünüyor. 10‘dan fazla Android Wear 1.xkullanan akıllı saat de güncellemeyi bekliyor.



Nokia 9, yeni Nokia OZO Audio teknolojisi ile gelecek








Etiketler: 6  Akıllı  Saate  Daha  Android  Wear  20  Güncellemesi  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER