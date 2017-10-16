Trabzonspor-Akhisar maçında konuk ekibin futbolcusu Paulo Henrique eski takımına 2 gol attı.

Brezilyalı futbolcu attığı gollerden sonra ise sevinmedi. Henrique, attığı gollerin ardından Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a attığı golden sonra yaptığı hareketin aynısını yaptı ve ellerini havaya kaldırdı.

TAKDİR TOPLADI

Paulo Henrique'nin attığı gollerden sonra sevinmemesi ve taraftara karşı yapmış olduğu hareket, bordo mavili taraftarlardan takdir topladı. Henrique, 78. dakikada oyundan alınırken Trabzonspor taraftarı tarafından tek alkışlanan isim oldu.

Kaynak: haberinburada