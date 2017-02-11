5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ!
17 yaşındaki Deniz A. 13 katlı binanın 5'inci katından henüz belirlenemeyen bir sebeple düşerek yaşamını yitirdi. Polisin
Adana'da 5. katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74036 Sokak'ta Deniz A. (17), 13 katlı apartmanın 5. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
A., olay yerinde hayatını kaybetti.
kaynak:habertürk
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