5G OTOMOTİV ÇALIŞTAYINA SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ankara'da bugün gerçekleştireceği ''5G'ye Giden Yolda Otomotiv Sektörü Çalıştayı'' sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. İşte detaylar...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ankara merkez binasında bugün gerçekleştireceği, kısaca '5GTR Forumu' adıyla bilinen, 'Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu' kapsamında düzenlenen '5G'ye Giden Yolda Otomotiv Sektörü Çalıştayı' sosyal medya platformu Twitter'da çok konuşulanlar listesine girerek gündem oldu.
Çok sayıda kullanıcı ilgi ve heyecan uyandıran çalıştay ile ilgili Tweetler atarak görüşlerini dile getirdi.
kaynak:haberler
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