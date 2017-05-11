

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ankara merkez binasında bugün gerçekleştireceği, kısaca '5GTR Forumu' adıyla bilinen, 'Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu' kapsamında düzenlenen '5G'ye Giden Yolda Otomotiv Sektörü Çalıştayı' sosyal medya platformu Twitter'da çok konuşulanlar listesine girerek gündem oldu.







Çok sayıda kullanıcı ilgi ve heyecan uyandıran çalıştay ile ilgili Tweetler atarak görüşlerini dile getirdi.







kaynak:haberler