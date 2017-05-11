Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

5g otomotiv çalıştayına sosyal medyadan büyük ilgi!

5G OTOMOTİV ÇALIŞTAYINA SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ankara'da bugün gerçekleştireceği ''5G'ye Giden Yolda Otomotiv Sektörü Çalıştayı'' sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. İşte detaylar...

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:27
Puan Ver : 5G Otomotiv Çalıştayına Sosyal Medyadan Büyük İlgi!(7/10)6


 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ankara merkez binasında bugün gerçekleştireceği, kısaca '5GTR Forumu' adıyla bilinen, 'Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu' kapsamında düzenlenen '5G'ye Giden Yolda Otomotiv Sektörü Çalıştayı' sosyal medya platformu Twitter'da çok konuşulanlar listesine girerek gündem oldu.



Çok sayıda kullanıcı ilgi ve heyecan uyandıran çalıştay ile ilgili Tweetler atarak görüşlerini dile getirdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: 5G  Otomotiv  Çalıştayına  Sosyal  Medyadan  Büyük  İlgi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER