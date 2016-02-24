Türkiye olarak 1 Nisan itibariyle 4.5G mobil bağlantı standardına kavuşacağız, fakat şimdilerde popüler olan konu ise 5G, peki 5G nedir ve ne zaman kullanabileceğiz?



Türkiye olarak 1 Nisan itibariyle 4.5G mobil bağlantı standardına kavuşacağız, fakat şimdilerde popüler olan konu ise 5G, peki 5G nedir ve ne zaman kullanabileceğiz?



Dünya Mobil kongresi başladı ve şimdiden 5G dedikodularını duyar olduk. 1 Nisan itibariyle 4.5G bağlantı türü mobil operatörlerimiz tarafından bizlere sunulacak fakat dünya genelinde şimdilerde 5G daha popüler. 5G2nin tanımını yapmak biraz güç aslında daha standartlar belirlenmiş değil. Bu konuda iki farklı görüş var. Bunlardan birincisi 1 gbps bağlantı hıza sahip ağlar için bu tanımın yapılmasını isteyenler, bir diğeri ise gprs, edge, 3G ve 4G bağlantısının tümünü kapsayan ve toplayıcı bir ağ yapısına sahip hızlı mobil bağlantı türünü isteyenler. Barselona'da gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresinde de bu konu tartışılıyor ve 5G bağlantı türünün genel hatları kongrenin ardından belirlenmiş olacak.



Peki, ne zaman 5G'y kullanabileceğiz. 5G muhtemelen hali hazırda evlerde kullandığımız internet bağlantısından hızlı bir bağlantıyı mobil cihazlar üzerinden sunacak. Bu tarz bir bağlantı için uzun süre çalışılması gerekiyor. 2017 yılında ARGE aşamasındaki cihazların denemelerine başlanacak. Bu ürünlerin bizlerin kullanımına sunulması ise 2020 yılını bulacak. Bir anlamda 5G için en az 4 yıl beklememiz gerekiyor.



Qualcomm bu konuda sözü geçen ve 5G üzerine çalışmalarını sürdüren firmalar arasında yer alıyor. Dünya Mobil Kongresinin ilk günü yaptığı basın toplantısı ile firma önümüzdeki dönem haritasını bizlere gösterdi. Basın toplantısında konuşan Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf 5G'nin öneminden ve bu bağlantı türüne nenden ihtiyacımız olduğundan bahsetti. Mollenkopf artan mobil ağ trafiğine dikkat çekerek 5G ile yüksek kapasite ve çoklu taşıma sayesinde trafiğin sorun yaratmayacağını, kritik uygulamalarda (otomotiv sektörü, robotik, güvenlik) 5G sayesinde mobil bağlantının kullanım alanın gelişeceğini ve IOT uygulamları sayesinde 5G ile birlikte düşük güç tüketimi ve aynı zamanda yüksek menzile sahip olacağımızı söyledi.



Tabii ki Qualcomm 5G üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra mobil dünyada ses getirecek ürünlere de hayat vermiş durumda. Bunu Snapdragon 820 işlemcisiyle yapmış durumda. Dünya Mobil Kongresi kapsamında LG G5, Samsung Galaxy S7 ve HP Elite X3 gibi yüksek performansı ürünler tanıtıldı ve bu ürünlerin Snapdragon 820 işlemcisini kullanıyor. Bunun yanı sıra Qualcomm'un yeni tanıttığı snapdragon X16 modem sayesinde mobil tarafta Gigabite bağlantılara ulaşılabiliyor. Qualcomm'un önem verdiği diğer konulardan bir tanesi de giyilebilir cihazlar. Bu konuda firmanın IOT Wear Platformu hazır 2100W SoC adındaki bu ürün ile birlikte çok farklı cihazlar göreceğiz ve ilk ürünler 2016 yılının sonuna doğru piyasada olacak.



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