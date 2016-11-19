Bugün yayınlanan Ericsson Mobilite Raporuna göre; 2022'de dünya çapında 550 milyon 5G kullanıcı olacak. Bu aboneliklerde Kuzey Amerika başı çekecek ve bölgedeki tüm mobil abonelerin yüzde 25'i 5G kullanıcısı olacak.



Bugün yayınlanan Ericsson Mobilite Raporuna göre; 2022'de dünya çapında 550 milyon 5G kullanıcı olacak. Bu aboneliklerde Kuzey Amerika başı çekecek ve bölgedeki tüm mobil abonelerin yüzde 25'i 5G kullanıcısı olacak.



Asya Pasifik, 5G kullanıcı nın en hızlı büyüdüğü ikinci bölge olacak ve 2022'de 5G abonelerinin yüzde 10'u bu bölgeden çıkacak. 2016'dan 2022'ye kadar Ortadoğu ve Afrika büyük bir dönüşüm geçirerek GSM/EDGE ağırlıklı abonelikten yüzde 80'e varan WCDMA/HSPA ve LTE aboneliğine geçiş yapacak.



2016'nın sonuna kadar dünya çapında 3,9 milyar akıllı telefonu kullanıcısı olacak. Bu kullanıcıların neredeyse yüzde 90'ı WCDMA/HSPA ve LTE ağlarını tercih edecek. 2022'ye kadar akıllı telefon kullanıcı sayısının 6,8 milyara varması bekleniyor. Bu kullanıcıların yüzde 95'inden fazlası WCDMA/HSPA, LTE ve 5G ağlarını kullanacak.



Ericsson Strateji ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Ulf Ewaldsson konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Akıllı telefon kullanıcılarının neredeyse yüzde 90'ı bugün 3G ve 4G ağlarını kullanıyor. 5G ise 2020'de hazır olacak. Operatörlerden hali hazırda 5G için inanılmaz bir ilgi olduğunu görüyoruz. 5G, pek çok sektörde dijital dönüşümü hızlandıracak; IoT, otomasyon, ulaşım ve big data başta olmak üzere pek çok konuda yeni kullanım alanları yaratacak.”



Ericsson'un en yeni Mobilite Raporuna göre, 2020'de 8,9 milyar mobil abonelik olacak ve bunun yüzde 90'ı mobil genişbant kullanıcısı olacak. Tekil kullanıcı sayısının ise 6,1 milyar olması bekleniyor.



2016'nın üçüncü çeyreğinde eklenen 84 milyon yeni abone ile birlikte bugün dünyada toplam 7,5 milyar mobil abone olduğu tahmin ediliyor. Üçüncü çeyrekte sırasıyla en hızlı büyümeyi yakalayan ülkeler ise Hindistan (15 milyon +), Çin (14 milyon+), Endonezya (6 milyon +), Myanmar (4 milyon+) ve Filipinler (4milyon +) oldu. Her yıl yüzde 25 oranında büyüyen mobil genişbant abonelikleri sadece 2016'nın üçüncü çeyreğinde 190 milyon arttı. Günümüzde ise 4,1 milyar mobil genişbant abonesi olduğu tahmin ediliyor. Mobil veri trafiği ise özellikle akıllı telefonların artması ve videoların da önemli etkisiyle kişi başına kullanılan veri miktarının artmasıyla giderek büyüyor. Raporda, veri trafiğinin 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 10, yıllık bazda ise yüzde 50 büyüdüğünü belirtiliyor.



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