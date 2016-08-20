

Dünya Kalite Ödülleri 29 Ekim'de 5th World Quality Summit kapsamında



St.Petersburg 'da sahiplerini buluyor. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden inovasyona yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşların davet edildiği zirve bu yıl ST.Petersburg'da gerçekleşecektir.







Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ,Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın 9 Ağustosta St.Petersburgda yapmış oldukları görüşme Türkiye ve Rusya ilişkileri için önemli bir milad olmuştur. Türkiye Rusya ilişkilerinin ticari anlamda 100 Milyar Dolarlık Hedef göstermesiyle Birlikte Yeni Bir Döneme Girmiştir. Lobin World ekibi olarak bu hedefe destek vermek amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz dünya kalite zirvesini 29 Ekim'de St.Petersburg 'da gerçekleştiriyoruz







29 Ekim- 1 Kasım 2016 tarihleri arasında Uluslararsı Diplomatlar Birliği ile 5th World Quality Summit kapsamında, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri Rusya'daki meslektaşlarıyla iş birliği imkanlarını geliştirmek üzere bir araya gelecektir.







LobinWorld tarafından gerçekleştirilen 5 th World Quality Summit, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE'nin önemini konuşmak için St.Petersburg ‘da toplanacaktır.







St.Petersburg'da, gerçekleşecek olan 5. Dünya Kalite Konferansı'nda, devlet ve özel sektör temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bürokrasinin önde gelen isimleri yapacakları konuşmaları ile imalat ve hizmet sektörünün geleceğine , Türk Rus İlişkilerinin ticari ve tradejik iş birliğinin önemine yönelik mesajlar vereceklerdir.







Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya'dan da iş ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşecek olan konferanslarda, talepler ve beklentiler üzerine yapılan araştırmalar sonucu tesbit edilen ihtiyaçların giderilmesi için işbirliği imkanları aranacak ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvurulacaktır.



Türkiye, tüm dünya ülkeleri için önemli bir pazar ve fırsatlar ülkesidir ve Türkiye'nin dünyada lider ülkeler arasındaki yerini alması en büyük hedefimizdir.







5 th World Quality Summit, AR-GE ve O'na bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımını yeniden şekillendirirken üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını St.Petersburg'da katılımcılarla paylaşacaktır.











Türkiye Tanıtım Standları



Katılımcı markalar arzu ettikleri takdirde info stantları ile zirvede yer alacaktır.







"2016 World Quality Award" Ödül Töreni



LobinWorld tarafından 5 th World Quality Summit'e davet edilen katılımcı kuruluşların, iş, sanat ve siyaset dünyasının güzide temsilcileriyle beraber basın mensuplarının bulunacağı törende “2016 World Quality Award" ödülleri sahiplerini bulacaktır.