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59. grammy ödülleri sahiplerini buldu

59. GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

NEW Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:08
Puan Ver : 59. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu(5/10)6


NEW Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.



Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen ödül törenine 5 dalda ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele damgasını vurdu.



Adele, "25" adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "Hello" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görüldü.



Törende sahneye çıkan Adele, aralık ayında yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı George Michael'ın anısına "Fast Love" şarkısını söyledi.



CBS televizyon kanalından canlı yayınlanan 59. Grammy Ödülleri törenine "The Late Late Show"un sunucusu İngiliz sinema oyuncusu James Corden ev sahipliği yaptı.



Gecede, rap şarkıcısı "Chance The Rapper", ilk Grammy ödülünü kazandı. 23 yaşındaki Chicagolu müzisyen, "En İyi Sanatçı" dahil 3 dalda ödülün sahibi oldu.



Ocak 2016'da hayata veda eden David Bowie'ye de "En İyi Rock Şarkısı" ve "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülüne layık görüldü.



2016'da ölen Prince'in anıldığı gecede 3. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, "Lemonade" albümünden "Love Drought" ve "Sandcastles" parçalarını seslendirdi.



 



kaynak:haberler








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