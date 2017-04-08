59 FÜZE PİYASAYI ÇALKALADI
ABD'nin, Suriye'yi vurması küresel piyasalarda çalkantıya sebep oldu. Açılışta hızlı düşüş gün içinde yerini toparlanmaya bıraktı. En yüksek değer kaybı Rusya'da yaşandı. BİST ayakta kalırken, altın rekor kırdı, petrol yükseldi
ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının etkileri dün piyasalarda hissedildi. Operasyonun tek seferlik olduğuna yönelik açıklamaların etkisiyle de dünya borsalarında düşüş sınırlı kaldı.
Güvenilir liman arayışlarının hızlanması, altının yıldızını parlatırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde düşüşler gözlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvilleri ile Japon yeninde de sınırlı yükseliş yaşandı. ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle, Rusya borsası ve para birimi en fazla değer kaybeden ülke oldu. Operasyonun arz güvenliğine yönelik yarattığı tedirginlik petrol fiyatlarını yükseltti.
kaynak:sabah
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